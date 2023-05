Son "dos versiones contradictorias", ya que una joven de 16 años declaró ayer ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Zaragoza que su vecino del segundo piso se abalanzó sobre ella para intentar besarla, sin éxito, en el rellano de su domicilio. En paralelo, el acusado -G. C. M.- había asegurado poco antes ser totalmente desconocedor de los hechos que se le imputan y por los que la Fiscalía solicita un año de cárcel como presunto autor de un delito de agresión sexual.

Los hechos enjuiciados se remontan al 31 de mayo de 2021 en el barrio Delicias de Zaragoza, cuando el acusado y la menor coincidieron el portal del bloque de edificios donde ambos residen. "Pasó por delante mío, me saludó y yo estaba mirando el buzón. Subí andando por las escaleras y ella iba por detrás", recordó sorprendido desde el banquillo de los acusados, a lo que añadió: "Abrí la puerta de casa, cerré la puerta y nada más. Me fui a duchar y cuando salí me dijo mi familia que habían llamado a casa con que ella estaba llorando", justificó el procesado.

Sin embargo, la supuesta víctima, a diferencia de lo que había declarado anteriormente en el Juzgado de Instrucción encargado de dirigir la investigación, señaló que fue ella quien iba por delante mientras ambos subían por las escaleras. "Yo me giré para despedirme, pero él se lanzó como si quisiera darme un beso aunque me recosté", relató la joven, quien cree recordar que no llegó a recibir el beso. Su hermano, a preguntas del ministerio fiscal, también corroboró que su hermana subía las escaleras por detrás del acusado.

En este sentido, la abogada del acusado, Olga Oseira, defendió la absolución de su representado al considerar que existen "detalles importantes en los que no se puede incurrir en ningún tipo de contradicción". "No es lo mismo subir antes que después. No ha quedado acreditada la autoría y no goza de la credibilidad suficiente", zanjó la letrada.