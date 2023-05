El apuñalado en Nules se niega a denunciar a sus agresores tras las amenazas

En la madrugada del martes al miércoles, un vecino de Nules tuvo que ser trasladado al Hospital de la Plana de Vila-real tras ser apuñalado. A pesar de la agresión, y de que como consecuencia de las heridas sangró de manera abundante, dejando un rastro que lo evidenciaba en la calle y en el interior de un edificio; no presentó denuncia --al menos que se tenga constancia al cierre de esta edición, como confirmaron fuentes consultadas por este periódico en relación con el caso--.

El incidente, que está siendo investigado por la Guardia Civil, tuvo lugar sobre las 2.00 horas en la calle Eslida y, según la escasa información que ha trascendido sobre lo que pasó, hubo implicadas varias personas, aunque cuando la patrulla de la Policía Local acudió al lugar de los hechos tras recibir aviso, solo estaba el herido.

La víctima, según la información a la que ha tenido acceso este periódico, habría sufrido tres pinchazos, dos en las piernas y uno en el hombro aunque, al parecer, no fue el único que acabó con lesiones. Otro hombre, también de Nules, resultó herido de carácter leve, por lo que no fue necesario su traslado al centro hospitalario.

A pesar de lo intempestivo de las horas en un día entre semana, al menos parte de la agresión tuvo testigos. Por la localidad no tardaron en viralizarse fotografías de los restos de sangre dejados en un vehículo y en un edificio, así como un vídeo grabado con un móvil a una distancia prudencial, en el que se verían los momentos posteriores a la agresión . En él se aprecia a una persona en el suelo --supuestamente la víctima-- y a otra de pie que, en un momento determinado, le dice con claridad: «Cómo me denuncies...».

En estado de embriaguez

Como se ha mencionado, los primeros en llegar al lugar de los hechos fueron agentes de la Policía Local, que encontraron a la víctima del apuñalamiento. Como detallaron ayer desde la jefatura a Mediterráneo, el agredido les informó de que había sido atacado por varias personas, aunque ninguna estaba ya en el lugar de los hechos.

Parece ser que las dos personas agredidas estaban en evidente estado de embriaguez, por lo que dieron pocas explicaciones y bastante confusas sobre lo sucedido. Con todo, la Guardia Civil, como corroboraron desde la Comandancia de Castellón, ha abierto una investigación de la que no dieron detalles al estar en curso.

La víctima que fue trasladada al hospital es una persona conocida por las autoridades, aunque no tiene antecedentes penales. Lo que sí acusaría serían problemas con las drogas. Entre las hipótesis en investigación no puede descartarse, por tanto, que pudiera tener algo que ver con esa circunstancia. En cualquier caso, lo que sí llama la atención es que, a pesar de resultar herido --aunque no de gravedad, pues recibió el alta tras las curas-- no haya denunciado.