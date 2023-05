El presunto autor de la agresión que llevó al hospital a un vecino de Nules con varias heridas por arma blanca ha sido detenido por las autoridades, según ha podido confirmar este periódico. La Guardia Civil inició una investigación en cuanto tuvo conocimiento de los hechos, a pesar de que, en un primer momento, la víctima no presentó denuncia. Acabó haciéndolo, y su atacante, horas después del incidente, ha sido detenido. Se le habría imputado, según parece y a falta de confirmación por parte de la Benemérita por la agresión con arma blanca por la que deberá responder ante un juez.

Desde el Ayuntamiento de Nules, el alcalde, David García, confirmó ayer que se había emitido una orden de detención que había sido trasladada a la Policía Local por si podía dar con su paradero, aunque finalmente fue la Guardia Civil la que lo localizó.

Expresidiario

Por la información recopilada por Mediterráneo entre testigos y otras fuentes, se sabe que el detenido y presunto agresor tiene numerosos antecedentes penales y que había salido hace escasas semanas de prisión, donde había cumplido condena por diversos delitos cometidos con anterioridad. Estos hechos probarían su efímera disposición a la reinserción, al reincidir en su tendencia delictiva al poco de estar en libertad tras su encierro.

Sobre las circunstancias de la agresión no ha trascendido ningún tipo de información, salvo que el herido relató a los agentes de la Policía Local --los primeros que respondieron a la emergencia-- que había sido atacado por varias personas, que ya no estaban en el lugar de los hechos.

No fue el único herido, hubo otro de carácter leve, aunque solo la mencionada víctima tuvo que ser trasladada al Hospital de la Plana donde, tras las curas, fue dado de alta. Presentaba diferentes pinchazos en torso y piernas. En principio, no presentó denuncia pero, al parecer, pudo acabar haciéndolo, a pesar de que quien podría ser su agresor, como se escucha en un vídeo grabado por un testigo y que puede verse en la página web de este periódico, lo amenazó diciéndole «cómo me denuncies...».

Se sabe poco más sobre los hechos porque la Guardia Civil ha dado escasa información por razones obvias. En las horas siguientes al incidente buscaban al agresor y tras su detención, la investigación sigue abierta. Lo único que ha trascendido es lo que confirmó la jefatura de la Policía Local: que en la madrugada del martes al miércoles, sobre las 2.00 horas, se recibió aviso de que una persona había resultado herida en la calle Eslida. Acudieron a la llamada, le atendieron antes del trasladado al hospital, y derivaron toda la información a la Guardia Civil.