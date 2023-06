La Audiencia Provincial de Castellón ha sentado este jueves en el banquillo de los acusados a un hombre por una agresión a un compañero de trabajo en Orpesa en el año 2019. La Fiscalía pide para él tres años de cárcel y una indemnización de casi 5.000 euros por haber causado lesiones a puñetazos a la víctima.

«Me encontré con él en la puerta del hotel donde trabajábamos y me dio varios puñetazos hasta que me rompió la mandíbula. Yo veía todo de color blanco y me quedé inconsciente en el suelo. Cuando abrí los ojos estaba el vigilante de seguridad intentando ayudarme», ha declarado el afectado a preguntas del Ministerio Fiscal.

El denunciante asegura que tiene secuelas: «no puedo dormir bien, me duele la mandíbula y lo paso mal desde que esto ocurrió hace ya cuatro años».

La defensa ha sostenido durante sus intervenciones que la víctima participó activamente en la pelea, cogiendo de la camiseta al acusado e intentando proseguir los golpes. Además, ha insinuado que el denunciante ya tenía en mal estado la boca antes del altercado y que, incluso, le faltaban dientes.

La declaración del acusado

Por su parte, el procesado ha contado el suceso de una forma muy distinta. «Él me amenazó por un tema relacionado con su novia. Cuando salí de trabajar, él estaba con otras dos personas, esperándome», ha manifestado el acusado.

Ha continuado diciendo que se sentía «amenazado», pues la presunta víctima y otras dos personas le siguieron por la calle. «Sentí miedo. Me giré y le di un puñetazo, pero solo fue uno», ha dicho el acusado.

Otros testigos

En el juicio ha declarado también una médico forense que confirmó que, tras la agresión, la masticación de la víctima «no es igual de efectiva», confirmando que existe una «deformidad funcional».

En el juicio se han visionado también las imágenes que recogieron la agresión y una guardia civil ratificó el atestado policial, aunque no pudo reconocer en sala al acusado al haber transcurrido ya cuatro años de los hechos.

Las partes han elevado a definitivas sus conclusiones. La Fiscalía y la acusación particular han pedido al tribunal una condena por un delito de lesiones, mientras que la defensa solicitó la absolución o una condena menor.

El juicio ha quedado este jueves visto para sentencia en la Audiencia.