No hay modificación en la pena de un maltratador que se saltó la orden de alejamiento, se coló en casa de su expareja en Segorbe, la golpeó y maniató durante más de 20 horas, en connivencia con un amigo que lo acompañaba.

El Tribunal Supremo ha confirmado ahora la pena de nueve años y siete meses de cárcel por detención ilegal, robo con violencia y quebrantamiento de condena, ratificando la sentencia de la Audiencia Provincial y desestimando los recursos de casación interpuestos por las defensas.

El varón, de origen magrebí, también robó de la casa algunos objetos de su exnovia, con la colaboración de un amigo, a quien el tribunal impuso una condena de siete años y medio.

En el relato de hechos probados se establece que los dos hombres, puestos de común acuerdo, accedieron de madrugada con las llaves que todavía conservaba el exnovio a la casa de la víctima. Se dirigieron a su habitación, le taparon la boca y le dieron un puñetazo en la sien que le hizo perder la consciencia. La mujer fue atada de pies y manos con bridas y amordazada con dos pañuelos. El tribunal considera acreditado que uno de los condenados le dijo al otro: «¿la matamos?», a lo que el otro sentenciado respondió: «no, déjala que se muera sola».

Posteriormente, la tía de la víctima estuvo intentando contactar con ella sin éxito, tanto telefónicamente como a través del interfono del domicilio. Finalmente, un vecino le abrió la puerta del portal, pero la chica no abrió el umbral de su domicilio. Dada esta extraña situación, la tía contactó con la Guardia Civil, comprobando los agentes que se trataba de una víctima de violencia machista y enviando una patrulla a la casa.

Los efectivos de la Benemérita tuvieron que pedir la colaboración de los bomberos, que se vieron obligados a forzar la cerradura de la casa, puesto que en el interior se oían ruidos y gemidos.

La declaración de ella

La afectada fue hallada en el suelo, amordazada. Se había arrastrado hasta la puerta para intentar pedir auxilio y, a la llegada de los agentes, se desmayó, por lo que tuvo que ser trasladada a la Mini Fe. Durante el juicio, la mujer declaró: «me golpearon, maniataron y me quedé inconsciente en mi casa». «Yo estaba durmiendo y me taparon la boca. Me pegaron al lado del ojo y me desmayé. Cuando desperté, estaba maniatada», explicó la mujer entre lágrimas al tribunal.

La víctima dijo, tras un parabán, que los dos varones querían «quitársela de encima» y lamentó que tras lo ocurrido «nunca volveré a tener una vida normal porque tengo mucho miedo».

Los condenados deben pagar las costas de los recursos.