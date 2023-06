¿Tienen relación los robos en bares de Segorbe y Castellnovo con el ladrón muerto? "Se llevaron los Jumpers y dejaron la Thermomix"

Segorbe ha amanecido este miércoles consternada. El motivo no es otro que el fallecimiento de un ladrón que había entrado a robar a una vivienda situada en una zona próxima a la Fuente de los 50 Caños, en la pedanía de Peñalba, donde ha tenido lugar el suceso. El asaltante, que estaría acompañado de un cómplice que ha huido, ha muerto apuñalado mientras que los dos propietarios de la vivienda resultaron heridos en la pelea.

Se da la circunstancia de que estos últimos días se han sufrido varios robos en distintos establecimientos de la comarca, y las víctimas se preguntan ahora si estos sucesos no tendrán relación. “Menos mal que no estábamos en ese momento visto lo que ha pasado después. Hay veces que me quedaba sola hasta tarde y con estas cosas da más respeto”. Quien lo dice es Elena, propietaria del Restaurante Malara ubicado en la piscina de Castellnovo, que sufrió un robo la noche del pasado lunes.

No es este el único establecimiento al que han entrado a robar los últimos días en la comarca del Alto Palancia, pues el pasado domingo los amigos de lo ajeno entraron también al Bar Mediterráneo de Segorbe. “No podemos acusar a nadie, pero la verdad que últimamente veíamos dar vueltas a una furgoneta por la zona que en principio estaba buscando chatarra y cuando vamos a Segorbe vemos cada vez gente más extraña rondando un par de sitios”, añade Elena.

Buscaban dinero y comida

Después de presentar la pertinente denuncia en la comandancia de la Guardia Civil, Elena admite que los agentes le dijeron que “sobre todo los ladrones buscan joyas y dinero”, aunque en el caso de Malara sobre todo su objetivo era comida: “Se llevaron la caja registradora que apenas tenía unos euros y sobre todo comida. Desde Papas Maribel a Jumpers, pasando por tres botellas de whisky abiertas. Es curioso porque teníamos unos bricks de caldo junto a la Thermomix y se llevaron el caldo y dejaron la Thermomix. Da la sensación de que tenían hambre”.

Elena añade que han incrementado las medidas de seguridad en el establecimiento –“acabamos de poner cámaras”-, y confía en que no se repitan estos sucesos: “Hasta ahora no nos había pasado nada y esta vez por suerte no destrozaron nada”.