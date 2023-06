Ratifican 9 años por tener sexo con su hermana discapacitada en Castellón

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha confirmado la condena a un vecino de Castellón que aprovechó la minusvalía psíquica de su hermana para mantener relaciones sexuales con ella. La Audiencia Provincial le impuso nueve años de prisión en el año 2021, pero la defensa recurrió esa condena. Ahora el alto tribunal valenciano ha desestimado el recurso interpuesto, imponiéndole además las costas judiciales al recurrente.

Los hechos sucedieron en domicilios de Castelló y Almassora, tal y como contó Mediterráneo en su día. Con el fin de satisfacer su ánimo libidinoso y aprovechando la discapacidad intelectual de la mujer, que tenía 34 años, mantenía relaciones íntimas con ella.

A otra casa

Con posterioridad, en febrero del 2021, la víctima pasó a vivir en otra casa, donde su hermano la visitaba y en dos ocasiones tuvo sexo con ella. En uno de los días, el condenado insistió a su hermana hasta que esta se desnudó y él se colocó también sin ropa sobre ella con la intención de penetrarla.

En ese momento accedió a la vivienda un familiar --la suegra de una hermana de ambos--, que estaba pendiente de la víctima por su minusvalía y que sorprendió a ambos en la citada situación.

La afectada tiene un retraso mental por sufrimiento peranatal, con una discapacidad reconocida del 66%, presentando un nivel de madurez medio-bajo.

Además de los nueve años de prisión, la Audiencia le impuso otros diez de libertad vigilada y una orden de alejamiento de 200 metros respecto a su hermana.

El testimonio

«Se ponía muy pesado y no se iba hasta que lo hacíamos», dijo la víctima durante el juicio. Con sus propias palabras, dijo que el procesado «se desnudaba y se ponía encima» de ella y confirmó que estos hechos sucedieron en varias ocasiones.

En una declaración escueta, el procesado negó estas acusaciones de abusos sexuales y dijo que «solo iba a visitarla a su casa».

Sin embargo, fue determinante el testimonio de una familiar que sorprendió in fraganti a los dos hermanos en pleno acto sexual. La mujer depuso en el juicio y relató que el acusado merodeaba con frecuencia la casa de su hermana y que, en una ocasión, llegó a esperarla durante tres horas en la calle hasta que ella regresó a la vivienda. «El día que los vi, ella me había dicho que se iba a comprar. Pasé por delante de la casa y me extrañó ver la moto de trabajo de él aparcada delante y las persianas de la casa bajadas, así que decidí entrar», explicó la testigo.

Al acceder al domicilio, según relató este miércoles a los magistrados de la Audiencia Provincial, encontró a los dos hermanos «sin ropa, manteniendo relaciones sexuales» y se quedó «en shock». «A él lo eché de la casa y llamé a mi nuera, que es hermana de ellos y tutora de la víctima, para que viniera inmediatamente», aseveró la mujer al tribunal.