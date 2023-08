La Policía Nacional ha detenido en Alicante a un joven de 19 años por un delito contra la intimidad al haber compartido imágenes íntimas de una amiga de su novia después de sustraerlas del teléfono móvil de la víctima, que se lo prestó un momento al pedírselo para realizar una llamada.

Agentes adscritos al Grupo de Delitos Tecnológicos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante iniciaron las pesquisas tras una denuncia presentada a mediados del pasado mes de julio por una joven de 18 años que denunció que se había enterado de que unas fotografías suyas, de índole sexual y cuando era menor de edad, estaban en posesión de varios conocidos suyos sin que ella las hubiese compartido.

Los investigadores comenzaron a recabar los datos necesarios para averiguar quién era la persona que estaba difundiendo esas fotografías y cómo las había conseguido, llegando a la conclusión de que días antes a la denuncia la víctima coincidió con unos conocidos en el domicilio de una amiga donde todos ellos pasaron la noche.

Móvil prestado

En un momento determinado de esa noche, un conocido de la denunciante, novio de una amiga, le pidió prestado su teléfono móvil alegando que el suyo no tenía batería y necesitaba hacer una llamada urgente. El joven se metió en el aseo para llevar a cabo dicha llamada y, tras pasar varios minutos y no salir del cuarto de baño, a la denunciante le pareció extraño que tardara tanto en realizar la llamada y sospechó que podría estar espiando su contenido. Sin embargo, cuando salió y tuvo de nuevo el teléfono en sus manos no observó nada extraño.

La sorpresa desagradable llegó al día siguiente cuando la joven recibió la llamada de una amiga y le informó de que varias fotografías suyas de índole sexual habían sido enviadas a un grupo formado por varias personas. La amiga le concretó además que la persona que las habría difundido sin su consentimiento era el conocido que el día anterior le había pedido prestado el terminal móvil.

La Policía concluyó que el detenido presuntamente le pidió el teléfono móvil a la víctima aprovechando la buena fe de esta y estando desbloqueado el terminal y a su libre disposición para poder acceder a cualquier archivo y fotografías se envió a su propio teléfono hasta 21 imágenes íntimas de la denunciante, que además fueron tomadas cuando la chica aún era menor de edad.

Horas después de la falsa llamada, el joven envió horas después parte de esas imágenes a un grupo de mensajería instantánea compartido por otras personas, por lo que tras ser identificado y localizado los agentes lo detuvieron por la presunta comisión de un delito contra la intimidad. El detenido es un español de 19 años que fue puesto a disposición del juzgado de guardia de Alicante.

Consejos policiales contra el 'sexting'

Para prevenir estos delitos, desde la Policía Nacional aconsejan que en caso de recibir un vídeo íntimo de otra persona "no se debe compartir. Ni siquiera se tiene que difundir con ánimo de denunciar la situación; si lo hacemos, podemos incurrir en un delito".

Además señalan que en caso de ser víctima de este tipo de hechos se deben recabar el mayor número de pruebas y ponerse cuanto antes en contacto con la Policía Nacional.