La Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a dos años de prisión a un hombre de 61 años por un delito continuado de abusos sexuales a una menor cuando esta tenía cinco años, en el año 2015. El condenado, que ha admitido los hechos y ha pactado su condena con la Fiscalía y la acusación particular, era vendedor ambulante en un mercado que se celebraba los sábados en la provincia. Por su parte, el abuelo de la víctima también era comerciante en el mismo mercado, motivo por el cual se hicieron amigos.

Según reza la sentencia a la que ha tenido acceso este periódico tras el acuerdo de conformidad alcanzado por las partes, el ya sentenciado, actuando con ánimo de satisfacer sus lúbricos deseos, aprovechó durante varios sábados seguidos --durante un año aproximadamente-- los momentos en que, estando la menor en un parque cercano y teniendo la necesidad de orinar, «se apartaba hacia lugares más discretos para tocarle la vagina y masajearle sus partes íntimas, llegando a mostrarle el pene erecto y solicitándole a la pequeña que lo tocara, lo que la menor hizo en alguna ocasión».

El acusado consignó en la cuenta del juzgado la cantidad de 6.000 euros en concepto de indemnización antes de la celebración del juicio para la menor.

Además de la pena privativa de libertad, la Audiencia ha dictado una orden de prohibición de aproximación a menos de 500 metros y comunicación con la víctima por tiempo de diez años. Asimismo, transcurridos esos dos años, el procesado estará sometido a la medida de libertad vigilada durante otros siete más.

A pesar de la condena, el procesado no entrará en prisión, ya que su defensa solicitó el beneficio de la suspensión de la pena de cárcel, a condición de no volver a delinquir en los próximos cuatro años. Una concesión a la que no se opusieron ni el Ministerio Fiscal, ni tampoco la acusación particular.

Otro pederasta eludió la cárcel tras un caso en Benlloc

El pasado mes de diciembre otro hombre ya eludió la cárcel tras intentar quitar el pantalón a una menor en Benlloc, siendo sorprendido por el padre de una amiga de la pequeña. El abusador suscribió un acuerdo con la Fiscalía y aceptó un año de prisión, pero solo está en libertad vigilada.