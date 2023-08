Los campos de Xilxes están en alerta. En los últimos días se han producido varios episodios de robos en zonas de cultivo, llegando a sustraerse más de 10.000 kilos de melones y sandías, según ha podido saber este diario.

En la noche del pasado martes fueron localizados y detenidos dos individuos que se adentraron en un campo de melones con intenciones sospechosas. Su detención, sin embargo, fue posible gracias a la vigilancia que de manera individual emprendió uno de los propietarios más afectados, harto ya de la oleada de robos.

José López, gerente de Melones Gamberro, ya ha presentado la pertinente denuncia en el cuartel de la Guardia Civil de Almenara y las diligencias se remitirán al juzgado de Nules. Cabe destacar que el equipo ROCA, especialista en los robos en el campo, ha estado comprobando y obteniendo datos en la zona de los cultivo afectadas.

Se sienten desamparados

«Desamparados» es la palabra más utilizada por los agricultores de Xilxes que, en pocos días han visto cómo les han extraído de sus fincas más de 10.000 kilos de melón y sandía. López cuenta con años de experiencia en el mundo del melón y después de hacerse con una red de clientes fijos, ha visto cómo este año no puede proporcionarles los melones que cultiva en sus cerca de 60 hanegadas.

Tal y como relata, «el modus operandi pensamos que implica a varias personas». «Entre dos y cuatro intrusos acceden a pie a los campos de cultivo y arrancan las matas. No cortan el melón, sino que lo arrancan todo y, al robo de la fruta, se une el destrozo de la planta que, ya no sacará más melones», lamenta este agricultor.

Los afectados saben que, seguidamente, aparece en escena un vehículo, donde los ladrones cargan los aproximadamente 1.200 kilos que pueden transportar. «Una vez se les termina la mercancía, vuelven repetir la misma acción», dicen, desesperados.

Ante esta situación «nos vemos desamparados, desprotegidos, desilusionados», lamenta López, quien admite que, en su caso, aún le faltan unos 15.000 kilos por recolectar y desde la noche del martes, «hago guardia en el campo para evitar que entren a robar porque hoy a estas alturas de la temporada el melón se está pagando bien y sí o sí tengo que tratar de darle salida y poder recuperar lo robado». El agricultor reconoce que el año «ha sido un desastre».

Seguirán vigilando

En vista de la localizazión y detención de dos integrantes de la banda que, presuntamente, roba melones en la zona, López asegura que seguirá vigilando los accesos. «No puedo dejar abandonados mis cultivos porque son muchos meses de esfuerzo y aún falta aproximadamente un mes de campaña», recuerda, agradeciendo la rapidez con la que la Policía Local y la Guardia Civil actúan al recibir los avisos. «En pocos minutos, se presentaron en la zona y pudieron actuar contra las dos personas que se adentraron en busca de los melones de forma ilegal», recuerda.

Dotación

Esta oleada de robos ha propiciado una reunión entre el alcalde de Xilxes, Ismael Minguet; el concejal de Agricultura, Sergio Cherta, y el jefe de la Policía Local para frenar los delitos. Los agricultores recuerdan que hay un guardia rural que hace el horario de 7.00 a 19.00 horas, pero lamentan que por la noche, que es cuando los agricultores no están, no hay vigilancia especial. «La extensión de cultivos es muy grande y con varios accesos. Por ese motivo justamente yo, en particular, he decidido vigilar mis cultivos,. Me va la vida con ellos», expresa este agricultor con resignación.