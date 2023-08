"Se la ha cargado, se la ha cargado, el muy hijo de p...". Con ese grito desgarrador, tras unos segundos de conversación telefónica, una de las amigas de Raquel Lorente confirmaba al resto el peor de sus temores: la Policía había hallado su cuerpo sin vida tras, presuntamente, haber sido asesinada por el hombre que fue su pareja durante doce años y cuyo cadáver también yacía en el chalé de Alzira (Valencia) donde se pensaba, en un principio, que estaba retenida contra su voluntad.

La hermana de Raquel, Ángeles, apenas podía encontrar palabras para expresar lo que pasaba por su cabeza en el terrible momento por el que está pasando la familia. "No hay derecho, tenía 58 años y toda la vida por delante", dijo entre sollozos tras conocer el triste desenlace.

Cerca siete angustiosas horas pasaron entre el aviso a las autoridades tras escucharse los disparos hasta la confirmación de que se habían hallado los cuerpos sin vida de Raquel y su expareja, Bartolomé Berenguer.

Una eternidad para la familia y amistades que se congregaban a centenares de metros del lugar de los hechos. La hermana de Raquel llegó a reconocer a los medios de comunicación allí congregados, durante la tensa espera, su deseo de abrazar a su hermana y poner fin a lo que definía como "una pesadilla".

Sin embargo, el desenlace fue el más cruel posible. "Ha matado a mi hermana, hijo de p... ¡Ay, mi hermana! No hay derecho, tenía 58 años y toda la vida por delante", exclamó Ángeles, antes de marcharse al retén policial para prestar declaración. Acto seguido, añadió: "Nunca piensas que te vaya a pasar algo así, esto es muy duro y muy amargo".

"Era muy machista; solo la quería para él"

Una llamada de teléfono, pasadas las seis y media de la tarde, informaba a las amistades de Raquel de lo ocurrido. "Se la ha cargado, se la ha cargado, el muy hijo de p... Los dos, están los dos [muertos]", vociferó una mujer, móvil en mano, lo que dio paso a lloros de desolación y abrazos entre las allí presentes.

Tras conocerse los hechos, las amigas de Raquel no dudaron a la hora de señalar que el supuesto asesino era una persona posesiva y machista, que la sometía a maltratos psicológicos.

"Siempre la amenazaba, pero él nunca hacía nada, no llegó a haber violencia física, al menos que ella nos contara. Él era un machista, sólo la quería para él y no quería que estuviera con nadie más, quería incluso que se separase de nosotras cuando ella le decía que no, había discusiones", comentaron sus amigas, que añadieron a continuación.

"Lo tenía todo preparado"

"A pesar de todo, ella no tenía demasiado miedo; aunque nosotras le insistíamos en que no subiera al chalé porque él estaba muy enfadado desde que se habían separado. Lo ha preparado todo, lo tenía súper claro".

El Ayuntamiento de Alzira, que ha ofrecido apoyo psicológico a la familia, ha convocado una concentración de rechazo a la violencia de género, hoy, a las 14:00 horas, frente a la casa consistorial. El Ayuntamiento de Carcaixent, por su parte, ha condenado los hechos que han acabado con la vida de una vecina, ha decretado para hoy una jornada de duelo y convocado una concentración a las 12 del mediodía a las puertas del ayuntamiento.

Una condena con "más dolor y rabia"

El dirigente del PP Esteban González Pons, que conoció como escolta en su etapa como conseller al policía que ayer supuestamente acabó con la vida de su exmujer y luego se suicidó, condenó con firmeza estos hechos: "Siempre he condenado la violencia machista y siempre lo haré. Hoy con más rabia y más dolor, si cabe, porque sé quién es el asesino. Estaba adscrito a la policía autonómica, fue escolta del Consell y coincidió con mi etapa de conseller. No existen colectivos, profesiones, clases o familias exentas de violencia machista, no hay áreas seguras. El machismo está en todas partes y hay que combatirlo sin descanso".