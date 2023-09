Está acusado de agredir sexualmente a dos niñas de 14 y 15 años, que se encontraban de vacaciones en un hotel de Orpesa, junto a sus padres, en el verano del 2019. Un hombre se sentó ayer en el banquillo de los acusados y negó los presuntos tocamientos --con introducción de dedos en la vagina--, al tiempo que declaraba que eran las adolescentes quienes «jugaban» con él y le «molestaban». Sin embargo, las dos afectadas y una tercera amiga que también estaba ese día en la playa, ofrecieron versiones coincidentes en sus declaraciones por videoconferencia desde el País Vasco y lo señalaron como la persona que las retuvo en el agua y que provocó en ellas «ataques de ansiedad» y «llanto» tras las presuntas agresiones sexuales.

Los hechos

Las dos menores acudieron a la playa en compañía de una tercera amiga, que había quedado allí con un chico. «También vino un amigo de él, que no sabíamos quién era. Nos bañamos en el mar y él empezó a acercarse a nosotras, a tirar de nuestros brazos y a decir que fueramos hacia adentro. Nosotras no queríamos porque mi amiga no sabía nadar», comenzó a explicar la primera de las denunciantes. En un momento dado, la entonces niña notó «cómo él me tocaba el culo y me metía los dedos en la vagina», por lo que, en euskera y con la intención de que el acusado no la entiendiera, le preguntó a la otra menor si estaba notando lo mismo. «Me dijo que sí, que a ella también. Intentamos salir como pudimos del agua, pero teníamos mucho miedo y ella no sabía nadar. Al final, lo conseguimos. Salimos llorando y con un ataque de ansiedad tremendo», recordó joven, a preguntas del Ministerio Fiscal.

La otra chica contó el mismo episodio, añadiendo que el acusado les dijo que había estado en la cárcel y que tenían miedo. «Nos quedamos en shock cuando empezó a tocarnos y no sabíamos cómo reaccionar. Llamábamos a nuestra amiga, pero no nos oía porque estaba lejos. Temíamos que nos hiciera algo aún peor, que nos ahogara», afirmó la otra testigo.

La tercera amiga ratificó que las dos niñas salieron «muy alteradas», con «muchos nervios». «Me contaron en euskera lo que había pasado y nos fuimos de la playa inmediatamente», aseveró.

Los padres de las menores también recordaron que la Guardia Civil les llamó por teléfono y que fue en el cuartel cuando se enteraron de lo sucedido.

La Fiscalía no ha facilitado el escrito de acusación de este caso y rechaza informar acerca de la petición de prisión que realiza.