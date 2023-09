María Jesús Moreno Cantó, más conocida como Maje o la viuda negra de Novelda, es una de las presas más conocidas de nuestro país. Natural de la localidad alicantina, Maje fue condenada a 22 años de prisión por planear el asesinato de su marido en València. El crimen lo llevó a cabo su amante, Salva, quien fue condenado a 17 años de cárcel por acuchillar a Antonio en un garaje y acabar con su vida.

Ya en prisión, Maje quedó embarazada de otro preso, David M.R, quien cumple 15 años de condena (que finalizan este verano) por asestar 44 cuchilladas a un hombre y lanzar su cuerpo al río Júcar con una bombona de butano atada a los pies.

La joven enfermera fue trasladada desde la cárcel de Picassent (Valencia) al módulo de madres de la cárcel de Fontcalent y dio a luz a su hijo en el Hospital General de Alicante el pasado mes de julio. Poco más se ha sabido de Maje desde entonces hasta hoy que su madre ha hablado en exclusiva con el programa ‘Vamos a ver’ de Telecinco.

En una transcripción de sus palabras, la madre de la viuda negra de Novelda ha explicado que “la felicidad está entre comillas porque cuando a una persona le pasa una cosa así está todo entre comillas”. Esta mujer sólo puede ver a su nieto y a su hija una vez a la semana durante un tiempo y unas condiciones determinadas.

“El nene no tiene ninguna culpa pero nosotros estamos destrozados. A nadie le deseo tener un hijo en la cárcel. Yo voy a ver a mi hija todas las semanas. Están bien, allí hay muchas madres. Allí hacen un trabajo precioso por los niños. Ellas están cumpliendo una condena y tienen sus normas y todo lo que hay que tener, pero con los niños se portan de maravilla”, explicaba al programa presentado por Joaquín Prat.

¿Qué pasará con el bebé de Maje?

El niño de Maje podrá estar en prisión con ella hasta cumpla los 3 años. Una vez que alcance esa edad tendrá que abandonar el centro penitenciario aunque no se sabe si quedará a cargo del padre o de algún familiar cercano.

Al respecto, la madre de Maje ha comentado que “yo no sé lo que voy a hacer porque no sabes nada si hoy está aquí y mañana no sabes dónde va a estar. Pues con el tiempo ya veremos cómo lo hacemos”.

Por último, la mujer ha seguido defendiendo la inocencia de su hija: “Lo que ella hizo mal fue callarse y no decir nada. Pero ahí es que no se ha hablado nunca… Él le decía que tenía un amigo que era policía y le decían que sospechaban de ella, la tenían atravesada. Ustedes no conocen a ese hombre”, en referencia a Salva, el ex amante de Maje al que le encargó el asesinato de su marido.