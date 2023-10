La incertidumbre y la angustia crecen según transcurren los días en la familia de la joven piloñesa Paula Ofelia Montes Torres, de la que no se tienen noticias desde primeras horas de la tarde del jueves. La campaña de colaboración ciudadana, a través de redes sociales y cartelería colocada en infinidad de establecimientos y comercios de la comarca del Oriente, ha sobrepasado la comunidad autónoma. Pero, hasta el momento, nada nuevo ha transcendido sobre el paradero de esa chica de 18 años, natural de Infiesto, y que cursa estudios de Auxiliar de Enfermería en el Colegio María Inmaculada, en la capital del Principado de Asturias.

"Me dirijo a ti, Paula, en nombre de todos los que te queremos, papá, mamá, tus hermanos, ¡todos! para decirte que, por favor, contactes con nosotros. Una llamada, lo que quieras. Necesitamos saber que estás bien; necesitamos saber de ti. Y son cinco días que no tenemos noticias tuyas y esto es muy duro para todos. No sabes lo mal que lo estamos pasando", comentó a LA NUEVA ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, su hermana, Diana.

"No te preocupes, no vuelvas si no quieres, o vuelve cuando tú quieras, pero tienes que decirnos algo. Este sufrimiento nos está matando a todos, estamos preocupados. Eres una hija, una hermana, una amiga excepcional, todo el mundo te adora y, por supuesto, nosotros con el alma. Llama, Paula, ¡por favor! También me quiero dirigir a cualquiera que esté leyendo o viendo las noticias, que si la ha visto o está con ella nos diga algo, que le digáis que su familia la está buscando desesperadamente y necesita oír su voz y saber que está bien", dijo Diana.

Desde la familia insisten en seguir pegando carteles: "Si alguien quiere colaborar podéis pedírnoslos y os los entregaremos encantados! Toda ayuda es bien recibida. No dejéis de compartir en redes sociales hasta que aparezca o tengamos alguna señal de que Paula está bien"