El TSJ rechaza bajar la pena a un padre que abusó de su hija en Castelló

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha desestimado revisar la pena de cuatro años impuesta a un hombre de 59 años y origen mexicano que abusó sexualmente de su hija menor de edad en un chiringuito de la playa del Grau.

Los hechos sucedieron en el 2017, cuando la niña tenía 10 años. Según estimó probado la Audiencia Provincial en su día, dado que estaban todas las mesas ocupadas, padre e hija se colocaron en una hamaca, tumbándose la menor en ella, y sentándose el sentenciado a su lado.

En esta situación el hombre, con ánimo de satisfacer su ánimo libidinoso, procedió a realizar actos tales como tocarle a la menor en los pechos y en sus partes genitales, besando a la menor por el abdomen, levantarle la parte inferior del biquini para verle sus partes íntimas, así como acariciarle la parte interior del muslo deslizando sus dedos por debajo del biquini hasta tocarle la zona vaginal.

Esenciales para su condena resultaron los testimonios de los dos camareros que vieron tocamientos a la niña y avisaron rápidamente al 091. Los magistrados de la Audiencia consideraron que su relato de los hechos era creíble y que habían mantenido un testimonio persistente en el tiempo.

El testimonio de los camareros

«No era un hecho normal. Le estaba metiendo mano y la niña no se inmutaba. Parecía algo habitual. Así que llamé a un compañero mío y le pregunté si él veía lo mismo que yo», declaró uno de los trabajadores. Por su parte, el condenado lo negó todo. «A mi hija no la he tocado nunca», juró. «Puede que le quitara la tierra» y la «sacudiera», sin admitir tocamiento alguno de tipo sexual.

La niña, por su parte, tampoco admitió los abusos. La madre de la menor también fue llamada como testigo del juicio. Apuntó que no quería que la niña fuera con el padre porque este «bebía» y había sido «alcohólico». Sin embargo, afirmó que no lo creía «capaz» de abusar de su hija.

El condenado recurrió en distintas instancias la condena y alegó que la pena se sustentaba solo en el testimonio de los testigos. Sin embargo, los distintos tribunales los ven «creíbles» y han ratificado la prisión para él.

Tras la aprobación de la ley del solo sí es sí por parte del Ministerio de Igualdad de Irene Montero, el procesado decidió recurrir la sentencia de origen, solicitando su revisión. Sin embargo, el alto tribunal valenciano no ha considerado rebajar la pena de cárcel.

55 casos analizados

Castellón ha analizado un total de 55 condenas a agresores sexuales y ha decidido rebajar la pena en 31 de esos casos, es decir, en el 56,3% de los supuestos. Además, se ha excarcelado a cinco presos.