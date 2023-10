La Guardia Civil detuvo en la madrugada del viernes al sábado a un hombre que amenazaba de muerte a su mujer blandiendo un cuchillo de grandes dimensiones. El episodio de violencia comenzó en las primeras horas de la madrugada cuando la pareja tuvo una fuerte discusión en el domicilio, ubicado en la calle Zaporta de Morella. La mujer consiguió escapar de su agresor y pidió ayuda al personal de un hotel. Una vez a salvo, los propios trabajadores del establecimiento llamaron a la policía para solicitar ayuda.

Mientras la Guardia Civil se desplazaba hasta el lugar de los hechos, el varón siguió amenazando desde la calle cuchillo en mano. Los minutos se hicieron eternos hasta que finalmente los agentes de la autoridad procedieron a la detención del hombre, de procedencia magrebí.

Peleas habituales

Según ha podido saber Mediterráneo las discusiones en el domicilio eran habituales y los gritos habían sobresaltado en más de una ocasión a los vecinos. En este sentido, la misma noche del viernes fueron diversos los conciudadanos que se asomaron a los balcones en plena noche dado el volumen de las amenazas y gritos que profería el ahora detenido.

En un municipio tranquilo, con tasas de delincuencia muy bajas, este tipo de situaciones crean alarma social. La noticia ha corrido como la pólvora por Morella y los vecinos de la calle Zaporta están alerta por si el varón vuelve al domicilio ya que ha sido puesto en libertad con cargos.

«Desde el sábado aquí no ha vuelto nadie, hay ropa tendida que no ha sido retirada y esta mañana (por ayer) un repartidor no ha podido entregar un paquete en el domicilio porque nadie ha salido a recogerlo», explican.