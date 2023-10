La Guardia Civil no tiene constancia de la presencia de Joaquín Ferrándiz Ventura (JFV) ni en Vall d’Alba ni en la provincia de Castellón, según ha podido saber este rotativo. En los últimos días circulaban rumores acerca de que el asesino confeso de cinco mujeres, había sido visto en la población.

La noticia había generado preocupación. Lógicamente, comentan las personas consultadas, no te hace gracia que esté por aquí. De hecho, en un grupo de Whatsapp, vecinos aseguraban haber preguntado en el Ayuntamiento si estaba empadronado en la localidad, con resultado negativo. En un bar próximo a la plaza del Ayuntamiento explicaron que un trabajador municipal les mostró una imagen de JFV preguntando si lo habían visto. "A mí me sonaba pero no", apuntaban.

Uno de los rumores apuntaba a que se le había avistado paseando a un perro en las inmediaciones del instituto. «Sí, eso se comenta, pero nadie dice haberlo visto personalmente, ni tampoco se le ha conseguido fotografiar», explicaban en una tienda cercana, que añadían que en una panadería próxima decían haberlo visto pero que, al mostrarle la foto de JFV, decía que no era así.

Otro comentario reiterado apuntaba a que JFV había acudido al estanco. Sin embargo, el responsable de este último establecimiento aseguraba que esto era falso y que ni él ni su mujer habían atendido a esta persona.

También se decía que si estaba viviendo con una hermana. No obstante, según ha podido saber este diario, sí que hay una persona que guarda un cierto parecido y que no vive en el municipio pero pasa temporadas cerca.

Joaquín Ferrándiz Ventura salió de la prisión de Herrera de la Mancha en Ciudad Real este verano tras haber cumplido la condena de 25 años de los 69 a los que fue condenado. Como publicó Mediterráneo, el asesino confeso aseguró que nunca iba a volver a Castellón por respeto a las víctimas y que se iba a ir al extranjero.

La condena le impide hasta julio del 2028 regresar a las localidades castellonenses donde aparecieron los cuerpos sin vida de Sonia Rubio, Natalia Archelós, Francisca Salas, Mercedes Vélez y Amelia Sandra García. Se trata de las localidades de Castelló, Vila-real, Benicàssim y Onda.