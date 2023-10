La mujer que acusa a su pareja de agresión sexual en Burriana: "Me empujó, me tiró en la cama y me abrió las piernas a la fuerza"

El juicio por una presunta agresión sexual por vía vaginal y anal en Burriana quedó este jueves visto para sentencia. En él, la presunta víctima aseguró que entre la noche y madrugada del 27 al 28 de diciembre del 2020, en la vivienda que compartía con su pareja, un varón de origen rumano, este "me cogió de las muñecas y me llevó a la fuerza a la habitación , me empujó, me tiró a la cama, me abrió las piernas a la fuerza. Yo no quería tener relaciones con él. Se montó encima mía y procedió a tener relaciones conmigo", aseveró en la vista que tuvo lugar en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial.

