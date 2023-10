Brutal paliza a una joven de Borriol en Castelló por defender a una amiga: "Me dio puñetazos, patadas, arañazos y bocados" Alma quiere hacer pública la denuncia “para que no vuelva a pasar y concienciar a otras chicas; hubo un momento que cerré los ojos y solo pensaba en sobrevivir” Cuando llegó la policía después de unos 20 minutos de agresión pudieron identificar al agresor, que no será juzgado por violencia de género “al no conocerle previamente”