Imaginen que tienen que lidiar día tras día con unos okupas que hacen imposible la convivencia, tiran basura a la calle y amedrentan a los vecinos, hasta el punto de recibir amenazas de muerte de alguien que posee un arma de fuego. Ese es el calvario que deben aguantar los habitantes de la calle Moreres, en pleno casco histórico de Borriol, que han visto cómo, desde el mes de junio, una pareja de okupas, veinteañeros y de etnia gitana, se ha instalado de forma ilegal con su hijo, menor, en una vivienda.

De momento, este nuevo caso de okupación en la provincia acumula ya dos denuncias. Una es la de la propietaria del domicilio y la otra, la de la vecina que recibió las amenazas de muerte, que vive enfrente de la casa okupada, a escasos tres metros, y se ha puesto en contacto con Mediterráneo para contar su particular infierno.

"Voy a descuartizar a alguien"

Fue el pasado 12 de septiembre cuando esta vecina presentó la denuncia en el cuartel de la Guardia Civil. Los hechos se remontan a la noche del día 1 de ese mes, cuando, según el texto de la demanda, el hombre que vive en el domicilio asaltado estuvo dando voces en la calle, en un estado alterado, mientras profería expresiones del tipo como «Voy a descuartizar a alguien...».

El escrito advierte de que uno de los vecinos había visto al varón llevando una escopeta (sin poder distinguir si era de balines o real) y recoge que cuando el matrimonio afectado se dirigió a la comisaría de la Policía Local (habían acudido para desmentir la versión del okupa, que decía que los vecinos habían intentado acceder a su casa), el hombre en cuestión les siguió hasta el retén y, en tono amenazante e intimidatorio, les dijo «Tened cuidado, mierdas. Sé dónde vivís. Sé dónde está vuestra casa».

"Estamos desesperados"

Desde ese episodio, la vecina denunciante ha intentado evitar en todo lo posible a la pareja okupa para evitar posibles sustos. De hecho, «son personas tan conflictivas y agresivas» que la mujer se ha visto obligada a instalar una cámara de vigilancia en su fachada por razones de seguridad para tenerles controlados y va por la calle equipada con un espray en el bolsillo ante posibles represalias. «Estamos desesperados y desamparados. Mi marido y yo hemos sufrido taquicardias porque no se puede vivir así, teniendo que ir en cuidado con tus movimientos y no pudiendo llegar o salir de casa con tranquilidad», enumera esta vecina, que cuenta que no le permite a sus familiares con niños que vayan a verla a su domicilio para prevenir incidentes.

Todo el vecindario amedrentado

No obstante, son todos los residentes de la calle Moreres y alrededores los que sufren la presencia de los okupas, que es la tercera casa que asaltan en Borriol. Critican que «circulan con un coche sin seguro, fingen y se inventan ante la policía que los otros vecinos les acosan, hacen mucho ruido, llevan una actividad nocturna fuera de lo normal y tienen amedrentado a todo el vecindario».

«Existe un miedo real a que, cuando él (el vecino okupa) se pone exaltado y comienza a insultar y amenazar en la calle, de madrugada o por la tarde, porque cree que han entrado en su casa o que le tiran cosas, cometa cualquier locura», avisan.