Un hombre, que responde a las iniciales R.P.P., fue condenado a una pena de dos años de prisión como autor de un delito de estafa en la venta de un coche en Castellón. La sentencia de conformidad fue dictada ayer in voce en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, después del acuerdo alcanzado entre la Fiscalía, la acusación particular y la defensa.

Inicialmente, el Ministerio Fiscal solicitaba una condena de tres años y medio de cárcel y el pago de una sanción, pero finalmente quedó rebajada a dos años y el pago de una multa de siete meses a razón de seis euros diarios, así como al pago, en concepto de responsabilidad civil, de 8.475 euros a la pareja perjudicada.

INTERMEDIARIO

Según los hechos considerados probados, el acusado, como intermediario en subastas, había ofrecido un coche del 2017 a las víctimas, ya que estaban interesados en encontrar un vehículo a buen precio. Además, los perjudicados habían ingresado en una cuenta del acusado una cantidad económica (8.475 euros) sobre las 13.58 horas del 14 de mayo del 2018. El día 28 de ese mes acusado y víctima se citaron en la gasolinera de Repsol de la avenida Valencia de Castelló para que, supuestamente, les hiciera entrega del automóvil adquirido. Sin embargo, les dijo que no había intermediado en la compra y que no iba a recuperar el dinero.

Los hechos, según recoge la sentencia, son constitutivos de un delito de estafa de los artículos 248, 249, 250 1.6 del Código Penal. Asimismo, otro varón, R.P.F., también en el banquillo, quedó absuelto en la misma vista.

No obstante, la defensa del procesado solicitó la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad bajo la condición de que no vuelva a delinquir en dos años y con el abono de la responsabilidad civil en el plazo de 24 meses.

COMPROMISO

Como signo de buena voluntad, en la cuenta de consignación ha depositado 1.000 euros y se ha propuesto abonar el resto en plazos de 250 euros.

Asimismo, se hizo notar la carencia de antecedentes penales de la persona acusada, por lo que ni fiscal ni acusación particular se opusieron a la suspensión.

Además, el acusado ha sido condenado al pago de todas las costas. Aparte, la condena incluye la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho al sufragio pasivo y el pago de los correspondientes intereses de la cantidad establecida como compensación por la responsabilidad civil.