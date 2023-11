Este domingo la Policía Local de Vila-real recibió varias denuncias de los agricultores del municipio. El motivo no era otro que la presencia de cazadores que sin permiso estaban tratando de cazar entre sus cultivos.

Los agentes se desplazaron al lugar de los hechos y pudieron intervenir el arma por infracción a la Ley de Caza de la Comunitat Valenciana para que no hubiera que lamentar una desgracia. La policía ha compartido la actuación en sus redes sociales y los comentarios no se han hecho esperar. Entre ellos, un usuario aseguraba lo siguiente: “Ayer tarde estaban por la zona de la ITV y me tuve que alejar de la cantidad de disparos que estaban pegando, algún día habrá algún disgusto”. Sin duda, un peligro para la población, aunque al menos en esta ocasión no hay que lamentar daños personales.