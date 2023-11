La ‘banda de la alcantarilla’, conocida en Castelló con este nombre porque emplea este contundente objeto para romper puertas o escaparates de distintos establecimientos para posteriormente robar en su interior, ha atracado de nuevo. Al menos este ha sido el método que han usado los ladrones que han accedido durante la noche del viernes al sábado al restaurante Martins Grill ubicado en Gaetà Huguet. “Creo que son los mismos que nos robaron tres veces en una semana el pasado mes de diciembre”, afirma el propietario del local.

Este periódico ha tenido acceso a los vídeos del robo y lo ha publicado junto a uno de los sufridos el pasado año. “Se ve que uno lleva hasta la misma chaqueta”, apostilla el gerente del establecimiento, que escarmentado por los continuos robos sufridos no deja "nunca nada en la caja, que están abiertas para que no las rompan”. El botín de los amigos de lo ajeno, “unas chucherías porque no dejamos nada de valor sabiendo lo que puede pasar. Es más el desastre que dejan que lo que se llevan”.

Lo que temen ahora desde el restaurante es “que se repitan los robos como pasó ya en diciembre, cuando después de entrar una vez atracaron dos veces más en los días siguientes”. Recordar que la ‘banda de la alcantarilla’ asaltó presuntamente en Castelló cafeterías como Tribeca o Bogart, así como una tienda de teléfonos móviles de alta gama en Vila-real.

Los cacos actúan por la noche y tras romper cristales o puertas acceden al interior cubiertos por capuchas y con la cara tapada para no poder ser identificados por las cámaras de vigilancia. “No están mucho rato porque tenemos alarma que está conectada con la policía, así que se llevan lo que pueden rápido, lo dejan todo destrozado y se van”, lamentan desde Martins Grill.

El restaurante ha podido abrir este sábado gracias a que el cristalero ha podido actuar rápidamente, pero desde el establecimiento temen también “que pronto suba el seguro porque no puede ser que se repitan estos robos tan de continuo. Tememos que ahora que han empezado repitan pronto”. Martins Grill lleva abierto en Gaetà Huguet desde hace ocho años y al contar con la concesión seguirá funcionando, pero espera que se incremente la seguridad “porque así no se puede seguir”.