Presunta agresión sexual en Castellón: acusado y víctima dan versiones contrapuestas

Un joven de nacionalidad colombiana se ha sentado este lunes en el banquillo de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón por una presunta agresión sexual a una mujer de Nules a la que había conocido en una discoteca del polígono Los Cipreses de Castelló. La Fiscalía solicita para él 5 años de prisión mientras que la defensa pide la libre absolución.

Los hechos se remontan al 10 de abril del 2022. Ese día, víctima y acusado, que no se conocían previamente, coincidieron en una discoteca a la que ella había acudido con unos amigos. En un momento, dado ambos salen de la discoteca y se dirigen al vehículo de él.

El acusado ha declarado que estando ambos dentro del coche de él y tras estar escuchando y poniendo música con el móvil de él "ella me tocó el miembro y me preguntó ¿Quieres que te la chupe?", yo le dije "¿Qué dices?" y ella me contestó "no te arrepentirás". Ha señalado que él no la conocía de nada, solo de esa noche, y que ella le tocaba la nuca, le acariciaba y se besaban. Asegura que en ningún momento él le tocó la cabeza y que ella le ayudó a bajarse el pantalón. "Después me pidió que parara y me pidió el móvil, contactó con sus amigos y dijo que se iba", aseveró. Añadió que él no llegó a eyacular. Señaló que él se quedó en el asiento de atrás y que al rato escuchó unos gritos de ella diciendo "Me violaron, me violaron", que él se acercó y dijo "¿cómo que te han violado?" y a la pregunta de los amigos que estaban con ella de si se refería a él ella dijo que no, que él no ha sido, que esto ya me ha pasado varias veces. Luego cogió el coche y se fue. Aseguró que ella le dijo que estaba engañando a su novio. Respecto a lo que había bebido él, el procesado señaló que había sido un ron con Coca Cola y un chupito --este último con la chica, porque ella le había pedido que le invitara, según su versión--.

La versión de la presunta víctima

Por contra ella ha dado una versión completamente distinta. Ha señalado que ella "no tenía control de mi propio cuerpo y la sensación del tiempo no lo tenía, me sentía demasiado afectada". Ha manifestado que sentía "una inconsciencia diferente a la de estar borracha". También ha asegurado se supone que subieron al coche para ayudar a un chico que iba borracho pero que fueron a un sitio muy oscuro y que notó como una presión en la cabeza, que notó algo en la boca y agonía, que piensa que fue un instante y que se puso a llorar y a decir que no quería hacer eso y que él le dijo que hasta que no le hiciera correrse no saldría del coche, que no sabía cómo actuar pero se puso a llorar como una niña y que fue toqueteando el coche hasta que consiguió abrir la puerta. Solo quería estar con mis amigas. Ellas iban a salir y yo entré me preguntaron dónde estaba y conté lo que pasó. Sé que me hicieron ir mirando a ver si encontraba a ese chico, yo no podía distinguir las caras, me preguntaron si era ese chico y no reconozco ni su cara ni su voz, le dije que no... por miedo.

Sí reconoce que como ella no llevaba el móvil (se lo había dejado dentro de la discoteca, donde estaban las personas con las que había salido) le pidió al chico el suyo y que se metió en Instagram para hacer una videollamada a su amiga, pero que no la localizó.

Testigos

Sin embargo, las personas que estaban con ella esa noche han ofrecido unas versiones distintas. Un testigo menor de edad ha señalado que la presunta víctima estaba normal, "contenta pero no en un estado muy grave de ir muy borracha". Otra joven ha señalado igualmente que estaba "contenta pero bastante consciente". También ha señalado una de ellas que estaba bebiendo de un vaso y encontró una pastilla, pero que no había un vaso concreto para cada una. Esta última ha señalado que la presunta víctima le dio varias versiones distintas de lo ocurrido y que en una de ellas le dijo que él le había roto el pantalón cuando en realidad ella ya lo llevaba roto desde antes. Una de ellas ha llegado a sugerir que la joven tenía novio, se arrepintió y montó el cuadro pero que no pensó que se iba a hacer tan grande.