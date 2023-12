Una maltratada de Castelló: «Me escupía, me tiraba del pelo y quiso matarme con un cuchillo»

Me escupía, me insultaba y me tiraba del pelo. Me decía que yo tenía la culpa por tener solo hijas y no varones». Son las palabras pronunciadas ayer por una víctima de violencia de género en el juicio contra su marido en la Audiencia Provincial. La Fiscalía pide para el hombre, de origen marroquí y vecino de Castelló, una pena de 26 añospor un delito continuado de agresión sexual, tentativa de homicidio, malos tratos habituales y amenazas.

La víctima declaró tras un parabán en la primera jornada del juicio. Contó al tribunal que su esposo no la dejaba salir de casa, ni trabajar o conducir. «Me daba miedo denunciar», reconoció la mujer, quien dijo haber aguantado todo por sus cinco hijos. Intento de homicidio En octubre del 2022 se produjo el episodio más grave de todos, cuando él intentó degollarla. «Él ese día había llamado a mi madre, muy enfadado. Se fue a la cocina a por un cuchillo, me cogió del pelo y me dio puñetazos. Mientras, los niños lloraban», recordó la mujer, que no pudo contener en llanto. «Intenté salir de la casa, me fallaban las piernas y me caí en el rellano. Hasta me oriné encima...», afirmó la mujer durante un testimonio muy duro. «Le pedí ayuda a mi vecina y le dije que mi marido iba a matarme. Él me atacó en el cuello y no me soltaba. Cuando se dio cuenta de que ese cuchillo no cortaba, buscó otro en casa de la vecina», relató la afectada, a preguntas del Ministerio Fiscal. Un vecino le pegó con un cajón en la cabeza Finalmente, la víctima recordó que la intervención de otro vecino fue fundamental al coger un cajón y estrellárselo en la cabeza al maltratador para detenerlo. «Mi marido era un amargado, siempre tenía mal humor. Ese día era como un diablo», declaró. Este testimonio de la mujer fue avalado ayer por la hija mayor del matrimonio, quien sostuvo que el acusado siempre había tratado mal a su familia. «Nos amenazaba. Es muy agresivo y a mi madre le pegaba muchas veces», dijo la adolescente, que todavía es menor. La testigo también confirmó que había maltrato hacia los hijos: «Nos tiraba cosas o nos pegaba con los puños para descargar su ira», aseveró la joven. Por lo que respecta a su madre, afirmó que él se fue a por el cuchillo después de que ella le pidiera el divorcio. «A mis hermanos pequeños todo esto les ha afectado mucho», relató la adolescente. Solicitan 26 años de cárcel por apuñalar, pegar y violar a su mujer Él: "Cogí algo y me vi las manos llenas de sangre, pero no recuerdo qué pasó" Por su parte, el procesado ofreció una declaración confusa. Aunque negó haber dicho frases a su esposa como «las mujeres son basura» o «no vales para nada», sí admitió haber golpeado a su mujer. Respecto al apuñalamiento, dijo haberse encontrado a un amante de su mujer en casa y después haber cogido «algo» y tener las manos «llenas de sangre», aunque sin recordar más detalles al respecto. El juicio se reanudará este martes con testigos y peritos. Pide intérprete a última hora tras 35 años en España Pese a tener DNI español y residir en el país desde hace nada menos que 35 años, el acusado pidió ser asistido por un intérprete de árabe. Lo hizo, sin embargo, una vez iniciada la sesión. Este hecho motivó que la sesión tuviera que suspenderse durante casi una hora para que la intérprete --sin aviso previo-- pudiera llegar al acto. A pesar de estar asistido por esta profesional, el acusado se pasó todo el juicio intercalando el árabe con un español deficiente y, además, sin contestar a las preguntas formuladas, siendo advertido por la presidencia en varias ocasiones. Las mujeres víctimas de violencia machista son el doble que hace un año en Castellón