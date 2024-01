Un incendio forestal que ha comenzado poco después de las tres de la madrugada en la zona de Altea Hills y el Mascarat ha obligado desalojar a una treintena de vecinos y a cortar la circulación tanto en la autopista AP-7 como en la carretera N-332 en el término de Altea, según ha confirmado a este diario fuentes de la Guardia Civil de Tráfico y de Emergencias de la Generalitat.

Las fuertes rachas de viento que hay desde la pasada medianoche están dificultando las tareas de extinción y las imágenes grabadas por vecinos que han subido a la red social X reflejan que las llamas estaban muy próximas a chalés y otros inmuebles de Altea Hills.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha informado del desalojo preventivo de una treinta de personas en una urbanización por su proximidad con la zona donde está el incendio. Esta evacuación se ha producido después de las cuatro de la madrugada, aunque según vecinos de Altea aseguran que en las últimas horas la Guardia Civil ha desalojado a otro medio centenar de personas en urbanizaciones cercanas al puerto de Campomanes.

Juani, una de estas vecinas desalojadas esta mañana, ha explicado a este diario que "he visto el fuego y me he acostado, ya que se veía humo pero muy arriba". La mujer ha añadido que la Guardia Civil ha acudido a su lugar de residencia poco después de las nueve de la mañana y "nos han dicho que evacuásemos".

El fuego ha comenzado en una zona de arbolado situada aproximadamente a un kilómetro de la carretera, cerca de la salida 64 de la AP-7 en Altea y en las inmediaciones de Altea Hills y otras urbanizaciones. El fuerte viento ha propiciado que se expandiera con rapidez y adquiriera unas dimensiones considerables en poco tiempo.

Sin tren

Además de las dos vías de comunicación por carretera que se han cortado, el TRAM tampoco puede circular a causa del incendio entre Altea y Calp y no ha podido habilitar alternativas para los pasajeros al estar cortadas las carreteras.

El tramo de carretera cortado es de unos 16 kilómetros y la única alternativa posible para los vehículos que quieran circular hacia Valencia o en sentido contrario es a través del interior de la provincia.

Según Emergencias 112 de la Generalitat y de la Diputación Provincial de Alicante, se han movilizado inicialmente a 14 dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de los parques de Dénia, Benidorm, Benissa, San Vicente, Ibi, Villena y Elda; cuatro medios aéreos, dos unidades de Bomberos Forestales de la Generalitat, dos autobombas, dos ambulancias y un coordinador.

Los medios aéreos no han podido incorporarse hasta primera hora de esta mañana y dada la gravedad del incendio se ha incrementado ya el despiegue para tratar de controlar el incendio. Así, desde la Diputación Provincial se informa de que hay actualmente 18 dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos, seis medios aéreos -tres de ellos desplazados desde Valencia- y cinco unidades de Bomberos Forestales