El joven vinarocense Hugo Valverde Álvarez, de 24 años, lleva 9 días desaparecido. Sus padres, Víctor y Bibiana, visiblemente afectados, mostraron ayer a las puertas del Ayuntamiento, su desesperación por no tener ninguna pista de su paradero desde que el pasado 4 de enero su hijo no volviera a casa. Había salido sin documentación ni teléfono. “Se fue por la mañana, pensé que iba a comprar el pan y volvería. Ese día yo tenía que ir a Benicarló. Le mandé un mensaje a las 10.40 horas y cuando volvía casa a las 12.30 horas ya no estaba en casa. Vi que no se había llevado el móvil y entonces ya pensé que se había ido. Esperé dos días y llamé a la Policía y la Guardia Civil para ver si estaba detenido y me dijeron que no”, explica Bibiana.

Una preocupación que aumenta, ya que Hugo, que tiene según explicaron sus progenitores un principio de esquizofrenia, requiere tomar una medicación específica. Hugo se había ido de casa en otra ocasión, pero su ausencia fue más breve, de solo un día. “Se fue un viernes y llegó el sábado hacia las 11 de la noche, con las plantas de los pies llagadas de tanto caminar, pero volvió a casa. Entonces era verano y ahora son muchos días fuera de casa y con un frío intenso. Estamos muy preocupados”, explicaba su padre. Máxima difusión: Buscan a un joven desaparecido en Vinaròs desde el pasado jueves Son días largos e intensos de búsqueda por parte de familiares y amigos que, de momento, no han fructificado, lo que incrementa la angustia. “No hay cámaras que hayan registrado hacia dónde pudo irse. Resulta difícil de creer que tampoco nadie lo haya visto o encontrado. No se sabe nada. Es muy extraño. Pedimos que nos ayuden a encontrarlo”, lamentaba su padre, Víctor Valverde. Su madre, Bibiana, agradece el esfuerzo realizado por las fuerzas de seguridad en la búsqueda de su hijo. “La dificultad es que no aparece en ninguna cámara y, por tanto, no se puede saber por dónde se ha ido. Han investigado en las cámaras de la estación de autobuses y Renfe por si se había podido ir en dirección Valencia o Barcelona, pero no hay ningún rastro”, explica Bibiana. Localizada Martina, tras dos días desaparecida: sin medicación, sin ropa y con el móvil apagado Desde que la familia comunicó su desaparición han recibido noticias sobre su posible paradero, pero sin éxito. “Se nos dijo que lo habían visto en un bar, pero no era él, también que lo habían visto yendo hacia la carretera N-340, pero los agentes comprobaron que no era él. Luego hubo informaciones sobre que podía estar en Riomar, en el Delta del Ebro, pero tampoco era Hugo”, señalaba Bibiana. Hugo mide 1.76m de estatura, complexión normal, pelo negro y rizado, ojos oscuros. El día que desapareció vestía totalmente de negro y suele cubrir su cabeza la capucha de su sudadera.