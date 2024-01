Una anciana pasa de ser «rica» a estar enferma y vivir de alquiler tras una presunta estafa en Castelló

Una anciana pasó de ser «rica» a sufrir Alzhéimer y «tener que vivir de alquiler» tras «perder sus propiedades» después de una presunta estafa inmobiliaria en Castelló. Estas afirmaciones, realizadas este martes en la Audiencia Provincial por parte de testigos del caso, son las que intentan verificar los magistrados de la sección primera.

La Fiscalía pide ocho años de prisión para un hombre que hizo de intermediario en la compraventa de un chalet del PAU Sensal por un importe superior a 300.000 euros. La compradora era entonces una adinerada mujer de 76 años, viuda, sin hijos y con un notable patrimonio. Procesado y víctima pactaron en 2015 la compra de la casa. Para ello, le dio al encausado más de 300.000 euros.

Las acusaciones sostienen que se aprovechó de la edad de la víctima y de sus escasos conocimientos para realizar negocios complejos y quedarse con el dinero.

La víctima: "Confié en él porque me dijeron que era buena persona"

La afectada no ha podido declarar este martes debido a que sufre un deterioro importante --certificado por el Instituto de Medicina Legal--, pero sí se leyó en sala su declaración ofrecida en instrucción hace unos cinco años. "Hicimos amistad porque me habían dicho que era buena persona y confié para comprar una casa porque yo no estaba acostumbrada a comprar y vender", dijo entonces la mujer. Tiempo después, la víctima supo que la casa "no estaba comprada, aunque yo creía que sí". La afectada declaró en instrucción que se había quedado "sin nada" y que el procesado "se quedó el dinero". La denunciante dijo que el procesado estuvo "dos años dándole largas" y que al final ella buscó "asesoramiento legal". Preguntada por si estaba asesorada, dijo que no, que la supuesta compraventa la hizo "sola" con el acusado.

El acusado lo niega todo y la describe como a una inversora

Mientras el acusado ha descrito a la anciana como una inversora con conocimientos y apoderados que la asesoraban. "Hicimos varias operaciones y todo salió bien. Habíamos vendido una casa en Barcelona, habíamos gestionado la compra de otro inmueble en Tarragona y ella estaba asesorada por dos directores de banco, que eran sus apoderados", ha mantenido este martes el acusado a preguntas del fiscal, quien ha señalado las contradicciones respecto a lo declarado en fase de instrucción.

La intervención clave de una conocida que destapó el presunto engaño

Sin embargo, ha sido demoledor el testimonio de una testigo, que sospechó de las intenciones del intermediario y advirtió a la víctima. «Ella creía que la casa era suya, pero habían pasado dos años y no tenía las llaves. Hasta que yo me fui a investigar al Registro de la Propiedad y vi que seguía a nombre de la vendedora. Me planté en su casa y se lo dije y aquella mujer se echó a llorar. No había recibido ni un euro ni sabía nada de la supuesta compra», ha afirmado la amiga de la víctima. "Solo sé que ella era rica y ahora tiene que vivir de alquiler", ha mantenido la testigo.

Por su parte, la propietaria del chalet ha avalado después ese testimonio: «Nos reunimos una vez, pero nunca llegó a materializarse la venta. Esperé tres meses y el intermediario me daba siempre largas, me decía que la mujer no tenía el dinero y que antes debía vender una casa de Barcelona», sostuvo. Sin embargo, ese piso de Barcelona ya había sido vendido previamente y el dinero para la casa de Sensal entregado al intermediario.