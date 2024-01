Un atracador de gasolineras de Castellón: «Iba tan drogado que no recuerdo nada»

Un hombre se ha sentado este miércoles en el banquillo de la sección primera de la Audiencia para hacer frente a una pena de seis años y tres meses por el atraco a una gasolinera de Nules en el 2016, hace ya ocho años. Se da la circunstancia de que el procesado ha estado durante estos años en prisión por otras causas y, tras una veintena de permisos, el pasado 30 de diciembre obtuvo el tercer grado penitenciario. Las mieles de la semilibertad no le han durado ni un mes, pues ya ha tenido que volver a enfrentarse a la posibilidad de regresar a la cárcel.

El sujeto no ha negado haber asaltado una estación de servicio de Nules y haber amenazado a la trabajadora con una jeringuilla, pero ha dicho no recordar nada. «Imagínese cómo iría de drogado, que no me acuerdo de nada», respondió al fiscal el encausado, quien ha destacado que se ha desintoxicado y haber participado en un programa para evotar recaídas.

«Antes de esto sufrí una sobredosis y estuve ingresado en el hospital de Sagunto. Luego pasé tiempo sin consumir y cuando recaí me dio muy fuerte», ha contado el toxicómano al tribunal.

Además del caso de Nules, al procesado lo relacionaron varios policías con otros golpes en la Vilavella y Castelló --este último atraco, en el mismo día que Nules--.

"Me dijo que le diera la recaudación o me pincharía"

La trabajadora de la estación de servicio también ha sido llamada ayer a declarar y dijo haber pasado «miedo» durante el robho con intimidación. «Yo estaba en mi puesto y, cuando me giré, vi a un hombre que llevaba un chaleco reflectante en la cabeza y una jeringa en la mano. Me dijo que le diera la recaudación o me pincharía y se llevó el cajón entero. Lo arrancó y se fue corriendo», explicó.

Otro testigo, que conducía por la zona y vio huir al sujeto, también ha sido citado a juicio. «Vimos correr a un tío que llevaba la cara tapada y en seguida supimos que era un atraco. La trabajadora de la estación estaba muy nerviosa y lloraba», ha recordado el varón.

La Policía Local de Almassora lo pilló inyectándose en un coche

Agentes de la Policía Local de Almassora han incidido en que sorprendieron al acusado «inyectándose» dentro de un coche y le dieron el alto. «Habíamos recibido información sobre varios atracos, cometidos con un Ford Focus y lo vimos en un polígono. Lo identificamos y comprobamos que no tuviera ninguna requisitoria del juzgado, pero no había nada y lo dejamos marchar», han sostenido.

Miembros de la Policía Nacional, encargados de la investigación del robo en Castelló, han recordado que se recuperó una huella del procesado y el chaleco reflectante utilizado en el robo.

El juicio ha quedado visto para sentencia en la Audiencia, que analizará ahora las pruebas.