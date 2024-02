Fue el 16 de agosto, desde la cárcel de Koh Samui, en Tailandia. Y es la última declaración que ha prestado Daniel Sancho, encarcelado allí por el crimen de Edwin Arrieta. En ese testimonio, que consta en el sumario, al que ha accedido CASO ABIERTO, canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica, Sancho matiza y corrige su versión de lo ocurrido con el hombre con el que mantenía una relación sexual.

La declaración figura como "anexo" al informe de interrogatorio en el caso 118/66 y como "interrogatorio adicional" al "imputado, Daniel Jerónimo Sancho Broncalo (sic)" por parte del "Teniente Coronel Chakrit Intarak y el mayor de la Policía Seksak Srisamo", del equipo de investigación del caso. En ella, Sancho afirma que actuó solo y que esta versión, si contradice sus declaraciones anteriores, prestadas ante la policía tailandesa los días 6 y 7 de agosto, es la que debe prevalecer como suya.

Con abogado

En la declaración, en la que estuvo asistido por un abogado tailandés y con ayuda de una intérprete de inglés, Sancho insiste en que hubo una pelea entre los dos y desmiente haber planeado el crimen con la compra del cuchillo y la sierra. "Compré esos artículos para hacer un videoclip en mi canal de youtube "Puro Disfrute"… Después del incidente, los usé para desmembrar el cuerpo, pero no fue el propósito para el cual lo compré originalmente", se lee en su declaración firmada.

En ese sentido, la defensa de Sancho, ejercida por Carmen Balfagón, Ramón Chippirrás y Marcos García-Montes, afirma que Sancho incluso había pedido permiso a la directora del hotel para grabar esos vídeos de cocina en su habitación y que llamarán a declarar a la mujer durante el juicio para que ratifique ese dato.

"Me mordió en los brazos"

En esta confesión desde la cárcel, Sancho reconoce haber desmembrado el cuerpo de Edwin Arrieta, pero insiste en la pelea previa entre los dos y niega haber premeditado el crimen. Mientras le interrogan, los investigadores le muestran tres imágenes de su cuerpo con algunas heridas. Sancho explica que "la imagen 1 y la imagen 3 fueron causadas por la pelea" entre los dos. Asegura que son porque "antes de morir, el difunto me mordió en los brazos".

Sobre la pelea, y después de aclarar que es diestro, los investigadores le preguntan:

-Durante el incidente, ¿qué mano usó para golpear al sr. Edwin en la cara y cuántas veces lo golpeó?

Sancho responde:

-Usé mi mano izquierda para golpear fuerte al sr. Edwin en la cara, dos-tres veces.

En otro momento del interrogatorio, Sancho insiste en que no utilizó el cuchillo para matar a Arrieta:

-Durante el incidente, ¿usó usted un cuchillo para apuñalar al sr.Edwin? ¿Cómo?

-Mientras el sr. Edwin estaba vivo, no usé un cuchillo para apuñalarlo. Cuando desmembré el cuerpo, el cuchillo no estaba lo suficientemente afilado, así que me enfadé.

Sin causa de la muerte

Daniel Sancho afirma incluso que por ese enfado llegó a apuñalar en la cara a Edwin Arrieta, ya fallecido. Pero las dos autopsias realizadas a los restos de la víctima no han hallado huellas de ninguna puñalada ni permitido determinar la causa de la muerte y sí han revelado la fractura del hueso occipital, en la parte posterior del cráneo.

En su última declaración, Sancho admite en todo momento haber desmembrado el cuerpo de Arrieta. Así se lee en la transcripción del interrogatorio:

Pregunta: ¿Cómo cortó el cuerpo?

-Respuesta: Comencé usando la sierra para cortarle la muñeca izquierda. Luego lo metí en la bolsa de basura. Después corté el brazo y el cuello. Usé el cuchillo para cortar la carne y usé la sierra para cortar los huesos que estaban duros.

Daniel Sancho admite haber desmembrado el cuerpo de Arrieta: "Comencé usando la sierra para cortarle la muñeca izquierda... Usé el cuchillo para cortar la carne y usé la sierra para cortar los huesos que estaban duros"

Sobre el desmembramiento del cuerpo de Arrieta, Sancho ratificó sus declaraciones ante la policía de los días 6 y 7 de agosto. Recuerda que entonces escribió las 17 partes en que desmembró el cuerpo de Arrieta y que firmó con su nombre. Incluso hizo un dibujo con esas partes. Desde la prisión matiza que no recuerda en cuántas partes desmembró el cadáver. "Probablemente entre 17 y 20 partes, (que metió luego) en unas ocho o nueve bolsas (de basura), pero no recuerdo qué órganos contenía cada bolsa”, afirma.

"Estaba asustado y confundido"

Los investigadores le preguntan por qué no se acuerda y Sancho responde:

"No podía controlarme. Estaba asustado y confundido. Estaba lleno de emociones y no podía controlarme".

Añade que luego dejó varias bolsas con restos de Edwin Arrieta en contenedores de basura y alquiló un kayak para deshacerse de otras. Así lo contó en su declaración desde la cárcel:

"Remé en un kayak unas cuatro o cinco veces para tirar las partes del cuerpo al mar, totalizando unas seis bolsas. No recuerdo cuántas partes del cuerpo había. No sé qué órganos eran".

Los investigadores le preguntan entonces: ¿Dónde y cómo arrojaste el teléfono, el pasaporte y los documentos del difunto? Sancho contesta:

"Tiré su teléfono en un bolso Louis Vuitton al mar en Rin Beach. Puse su pasaporte y otros documentos en la bolsa de plástico junto al cuerpo, pero no sé si los tiré al mar o a la basura".

Esta es la última declaración que ha prestado Daniel Sancho. Fuentes próximas al español encarcelado afirman que el pasado mes de octubre recibió en prisión otra visita de los policías para que aportara nuevos datos sobre el destino del pasaporte de Edwin Arrieta, pero esa vez se negó a declarar. El próximo mes de abril, Sancho será juzgado en Tailandia. Está acusado de asesinato premeditado, desmembramiento y ocultación del cadáver y sustracción de documentos de la víctima.