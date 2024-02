El juicio contra Daniel Sancho se celebrará sin las armas -un cuchillo y una sierra- que el joven español utilizó para desmembrar el cuerpo de Edwin Arrieta. Datos del sumario del caso, a los que ha tenido acceso CASO ABIERTO, revelan los errores policiales cometidos en la investigación que han provocado que se hayan perdido el cuchillo y la sierra que Sancho confesó haber usado tras la muerte del cirujano colombiano.

La última declaración de Daniel Sancho, revelada por CASO ABIERTO, incluía su confesión de haber usado un cuchillo y una sierra para desmembrar el cuerpo de Edwin Arrieta. Pero también muestra la confusión de la policía tailandesa y la falta de rigor con el cuidado de las pruebas y en su presentación ante las partes y la opinión pública.

Sancho declaró que usó "un cuchillo Santoku que utiliza un chef para cortar la carne. Después del incidente, lo metí en el fregadero". Insistió en que el arma seguía allí cuando la policía le llevó, días después, a hacer la reconstrucción de lo que había ocurrido

En el interrogatorio, que tuvo lugar el 16 de agosto en la cárcel de Koh Samui, los investigadores le preguntaron a Sancho qué cuchillo utilizó y para qué:

-¿Compraste el cuchillo que usaste para apuñalar y desmembrar el cuerpo o de dónde lo conseguiste?

Sancho afirma que el cuchillo era del complejo hotelero, y sorprendentemente, asegura que "después del incidente, todavía está allí".

-¿Cómo era el cuchillo que usaste para desmembrar el cuerpo?, insisten los policías.

-Es un cuchillo Santoku que utiliza un chef para cortar la carne. Después del incidente, lo metí en el fregadero (de la habitación).

Sin recoger

Sancho llama incidente a la pelea que sostiene que tuvo con Edwin Arrieta cuando le comunicó que quería romper la relación con él. En su declaración añade un dato sorprendente, afirma que el día que participó en la reconstrucción del crimen con la policía tailandesa, el 6 de agosto, ese cuchillo "todavía estaba en el fregadero" de la habitación donde desmembró a Arrieta. Nadie había recogido una prueba tan trascendental.

Luego, los policías le muestran la imagen de un cuchillo, la misma que han aportado en el sumario y la rueda de prensa. Sancho sostiene que es un cuchillo similar, pero que no es el que utilizó con el cuerpo de Arrieta. Lo cierto es que ese cuchillo no ha sido recuperado. No se encontró en el fregadero del bungalow ni en ningún otro sitio.

Días después del crimen, esa habitación fue incluso sometida a una ceremonia de limpieza espiritual por un grupo de monjes budistas que entraron a la habitación, señalan fuentes de la defensa de Sancho, lo que revelaría la falta de control sobre las pruebas del caso.

Otro cuchillo

Los policías sí recuperaron un cuchillo en una mochila de Daniel Sancho, en el Anantara Resort. Allí hay ADN del español. Le preguntan por ese arma en concreto:

-¿De quién es el cuchillo? ¿Para qué lo usaste?

-Pertenece a Bougain Villa. Lo usé para cortar las bolsas (de basura) mientras arrojaba las partes del cuerpo (de Arrieta) al mar.

Esta declaración tuvo lugar el 16 de agosto en la prisión de Koh Samui, y es a la que la defensa de Daniel Sancho, que ejercen Marcos García-Montes, Carmen Balfagón y Ramón Chippirrás, dan validez. Por hacerse en presencia de un abogado tailandés aceptado por el acusado y porque él mismo, según consta en el sumario, indica expresamente que es la que debe prevalecer si hay contradicciones entre esa versión y las que dio a la policía los días 6 y 7 de agosto.