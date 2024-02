«Al salir del servicio me apuñaló directamente y al principio no sabía con qué». Así se expresó el jueves en el juicio celebrado en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón el varón que el 30 de diciembre del 2022 fue atacado en un bar de Castelló. El fiscal pide una condena para el acusado de 8 años por homicidio en grado de tentativa y la defensa solicita rebajar a un delito de lesiones leves.

Según la víctima, el procesado le gritó: «Eres un violador, un prestamista, tendrías que estar muerto». El agredido le quitó al agresor los alicates que portaba y le dijo que se equivocaba de persona. «Me defendí hasta que pude reducirlo, pero cogió entonces un cúter con la parte ya sacada», añadió el agredido, que dice que lo ocurrido le ha cambiado bastante la vida, pues desde entonces sufre ansiedad e insomnio. "Decía que me quería matar", añadió.

El dueño del local, ubicado en la calle Navarra, avisó a las fuerzas del orden, que llegaron rápidamente. Los policías nacionales vieron a dos personas forcejando en la vía pública. «La víctima tiró las tenacillas que había arrebatado al presunto agresor y este último tiró al suelo un cúter», explicó un agente. Otro efectivo reveló que el acusado les dijo respecto al otro individuo: «Él es inocente. He sido yo que lo quería matar».

El acusado

Por su parte, el acusado alegó ir borracho y drogado. Explicó que le han pegado dos puñaladas en ocasiones anteriores por culpa de haberse confiado y que no iba a haber otra tercera, por lo que en cuanto vio a la persona echándose la mano al bolsillo reaccionó: «Tuve un arrebato», aseguró. No obstante, negó que su intención fuera matarlo. "Si a mí no me ha hecho nada", señaló.

Pese a tener trastorno de personalidad antisocial y de control de impulsos y antecedentes de tóxicos, la forense no vio afectación en sus capacidades cognitivas y volitivas, alteración de conducta ni pérdida de conciencia de la realidad.

Mientras, el médico forense explicó que la lesión erosiva que le provocó en el pecho a la víctima de 3 centímetros estaba ubicada en el tórax, donde se encuentran órganos vitales aunque la herida fue superficial ya que no llegó a traspasar los pliegues cutáneos. Preguntado por un posible riesgo vital, señaló que el uso de los alicates lo hubiera sido siempre y cuando se emplee con la suficiente fuerza e intensidad.

Las penas

La defensa pidió la imposición de una pena mínima en caso de ser condenado, que lo fuera por delito leve de lesiones. Alegó trastorno mental transitorio por presentar un trastorno de personalidad tipo clúster B y trastorno de control de impulsos. Aseveró que en absoluto hubo riesgo de muerte.

Por su parte, la fiscal alegó que si las heridas fueron superficiales fue por la rápida reacción del perjudicado, lo que permitió que salvara su vida, pero que el acusado intentó matarlo. Pidió una indemnización de 1.500 euros por las lesiones y de 3.000 por los daños morales.

Por su parte, la acusación particular coincidió en que era evidente el ánimo de matar pues empleó un instrumento potencialmente peligroso y que afectó a una zona de riesgo vital y actuó de forma premeditada e inopinada sin mediar provocación. Pidió elevar la compensación a 6.000 euros por los daños morales y 1.909,13 por las lesiones.