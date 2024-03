La Fiscalía recurre la condena a Alves para que aumente la pena de prisión por violación

La Fiscalía de Barcelona recurrirá la sentencia de la Audiencia de Barcelona que condenaba al jugador de fútbol Dani Alves a cuatro años y medio de prisión por un delito de agresión sexual con penetración. El Ministerio Público considera que se puede aumentar la pena de cárcel al astro brasileño porque no es aplicable la atenuante de reparación del daño esgrimida por el tribunal a raíz de los 150.000 euros que el deportista se vio obligado a depositar en el juzgado para pagar una eventual indemnización a la víctima. La presunta violación de la joven ocurrió en la madrugada del 31 de diciembre de 2022 en los lavabos de la discoteca Sutton de Barcelona.

Los magistrados de la Sección Novena que juzgaron al futbolista argumentaron para aplicar la atenuante no solo que el futbolista consignará esa cantidad reclamada por el juez al comunicarle el auto de procesamiento, sino que la defensa expuso que esos 150.000 euros podían ser entregados a la víctima directamente. El tribunal sostiene en su sentencia que "por más que en el auto de procesamiento se estableciera la obligación del procesado de abonar una fianza de 150.000 euros, el hecho de que haya indicado que solicita que esta cantidad le sea entregada a la víctima con independencia del resultado del juicio, expresa una voluntad reparadora que tiene que ser contemplada como una atenuante".

Ese esta "voluntad reparadora" la que pone en duda la fiscalía, que reclamó en el juicio nueve años de cárcel. La atenuante de reparación de daño permitió que los magistrados pudieran imponer la pena mínima prevista para el delito de agresión sexual con penetración de la 'ley del si es solo sí' que estaba en vigor cuando sucedieron los hechos, en diciembre de 2022, y que era de cuatro años de prisión. Después de la reforma del PSOE, se elevó de nuevo a seis años de cárcel, la misma pena que establecía el Código Penal anteriormente.

Al recurso de la fiscalía se sumará el anunciado por la abogada defensora de Alves, Inés Guardiola, aunque con sentido contrario. La letrada insistirá en la inocencia del jugador con el argumento de que las relaciones fueron consentidas. Además, pedirá que el exjugador del FC Barcelona quede en libertad provisional a la espera de la decisión del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) sobre los recursos, teniendo en cuenta que aún se puede apelar al Tribunal Supremo. También insistirá la defensa en que Alves hace más de un año que está en prisión y que ya ha cumplido una cuarta parte de la pena impuesta, junto con remarcar que no existe riesgo de fuga. Por eso solicitará su salida inmediata de la prisión.

El esfuerzo económico

La abogada de la víctima también ha anunciado que presentará un recurso en un sentido similar que la Fiscalia y solicitará que a Alves se le imponga una pena de cárcel más alta (reclamaba 12 años de cárcel). En este sentido, el mismo día que se conoció la sentencia, la letrada Ester García afirmó que "no hay ningún esfuerzo económico ni moral" en la reparación del daño del brasileño al depositar 150.000 euros por petición del juzgado. "Da la sensación de que se aplica la atenuante a personas privilegiadas, que tienen recursos, y esta no es la finalidad de la ley", añadió esta jurista. En un principio, el plazo para presentar el recurso acaba el próximo 7 de marzo, aunque, algunas fuentes jurídicas, apuntan que, a causa de una aclaración de la sentencia solicitada por la defensa del futbolista por cuestiones técnicas (ya resuelta), este periodo se amplía unos días.

La sentencia no será firme hasta que el TSJC y, en su caso, el Tribunal Supremo no se pronuncien sobre las alegaciones planteadas en todos esos recursos. La sentencia condenatoria reafirmaba la prisión provisional para Alves, pero anunciaba que si la defensa interponía el recurso, como así lo hará en los próximos días, los magistrados valorarán la excarcelación o no del futbolista. Todavía hay partido en el 'caso Alves'.