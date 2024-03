Estafan 6.000 € a un vecino de Castelló suplantando a su hijo

La Policía Nacional ha detenido a un vecino de Barbastro (Huesca), dedicado a transferir el dinero procedente de la llamada estafa del hijo en apuros. Esta persona hacía una función conocida como mula de dinero, ya que se encarga de mover el botín procedente de los engaños. La investigación, aunque culminada con el citado arresto en Aragón, se inició a raíz de una denuncia interpuesta en la capital de la Plana por la víctima, un hombre de 74 años que recibió un mensaje SMS en el que creyó que su hijo necesitaba ayuda económica.

En concreto, en dicho mensaje, el estafador, haciéndose pasar por su hijo, le decía que se le había estropeado el teléfono móvil y que necesitaba que le hiciera una transferencia bancaria para realizar unos pagos que tenía pendientes. De hecho, entre ambos se inició una conversación, continuando el estafador haciendo el papel de familiar directo.

¿Cómo localizaron al receptor del dinero?

Fruto de este engaño, la víctima realizó tres transferencias por un importe superior a 5.700 euros. La víctima no se percató de que había sido estafada hasta que su propio hijo se dio cuenta de las transferencias que había realizado su padre. A partir de ese momento, los investigadores de la comisaría provincial de Castellón comprobaron que un ciudadano residente en Barbastro era el receptor del dinero procedente de la estafa, observando igualmente que era una práctica que hacía regularmente y que, posteriormente, realizaba múltiples pagos a través de locales de Huesca.

Por tanto, no parecía un caso aislado, sino más bien una práctica frecuente para lograr dinero de una manera ilícita. Por tal motivo, los agentes de Castellón comunicaron estos hechos a la comisaría de Policía Nacional de Huesca, que procedió a su detención del autor el día 28 de febrero por su participación en una estafa.

En esta estafa conocida como estafa del hijo en apuros los delincuentes contactan con las víctimas a través de mensajes, haciéndose pasar por sus hijos para solicitarles de manera urgente una cantidad de dinero para hacer frente a un problema inmediato.

Para perfeccionar el engaño alegan que no pueden comunicarse directamente con su teléfono habitual debido a problemas con su terminal y que no pueden recibir llamadas. En caso de recibir una comunicación de este tipo, la Policía Nacional recomienda no perder la calma y asegurarse antes de hacer ningún pago de que la persona que está contactando es realmente un familiar. A veces, basta con llamarlo.