Seis años de prisión para un maltratador por intentar asesinar de un tiro al novio de su exmujer en Vila-real

Seis años de prisión por un delito de asesinato en grado de tentativa y otro de tenencia de armas prohibidas, 5.000 euros de indemnización y una orden de alejamiento. Es la pena impuesta por la Sección Primera de la Audiencia Provincial al vecino de Vila-real, natural de Sevilla y de 52 años, que intentó acabar con la vida del novio de su expareja --una mujer a la que el condenado maltrató--de un disparo en plena calle.

¿Cómo sucedieron los hechos?

El tribunal castellonense ha considerado probado que el procersado, con antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia, conocía la costumbre que tenía la víctima de acudir por las tardes, después del trabajo, a las instalaciones del Bar López de Vila-real. Sobre las 185 horas del día 15 de mayo del 2023, se acercó conduciendo un Audi A-3 al establecimiento y observado que el novio de su exmujer estaba sentado en la terraza con otras dos personas, aminoró la marcha al tiempo que se acercaba a la indicada terraza, invadiendo parcialmente el carril contrario. Como detalla la sentencia a la que ha tenido acceso este diario, al pasar junto a la víctima, utilizando un arma de fogueo que había modificado --incorporándole un cañón y que había cargado con un cartucho semimetálico de escopeta del calibre 32-- realizó un disparo que pasó rozando la cabeza del objetivo. El cartucho impactó en el toldo existente en la referida terraza y en una valla metálica que existía detrás, causando milagrosamente solo daños materiales. Seguidamente, abandonó el lugar y se deshizo del arma, que no ha sido encontrada.

También considera acreditado la Audiencia que el condenado ya se había quedado mirando de forma desafiante e intimidatoria a la víctima, sin llegar a mayores.

El acusado carecía de licencia de armas en el momento de los hechos y había tenido numerosos procedimientos judiciales con su exmujer derivados de su divorcio.

La Audiencia de Castellón no ve probado que, como pretendía la defensa del procesado, en el momento de los hechos el acusado actuase condicionado, en mayor o menor medida, por el consumo previo de alcohol o de drogas.

El acusado dijo al tribunal durante el juicio que cuando sucedieron los hechos estaba «borracho» y «drogado» y que «se me fue la cabeza». El hombre, que es cazador, no tiene licencia de armas en vigor. «Le disparé un tiro para asustarlo, porque se estaban riendo, pero no me detuve ni nada», dijo en su interrogatorio.

El hombre al que rozó el disparo dijo que el autor «tenía preparado hacerme algo porque dos semanas antes estuvo amenazante y se puso delante de mi furgoneta».

