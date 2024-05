«Me violó entre golpes y puñetazos y decía: se folla cuando digo yo»

«Ese día, todo empezó al encontrar una manzana y un sándwich en mi mochila, y tras decirle que me lo había dado un compañero, me dijo: Ya te lo has follado. Me llamaba zorrón, putón, panchita, sudaca de mierda. Y tras lanzarme al suelo empezaron los patadas yrodillazos.

Más tarde, me hizo bajar al bar, toda golpeada, a buscar un whisky, y, con miedo y vergüenza, fui. Tras consumir droga, se puso agresivo. Y yo me tomé un tranquimazin para dormir, pero cuando estaba ya dormida, me despertó y quería tener relaciones, pero yo no. Entonces empezó una lluvia de golpes y puñetazos en las piernas, el cuerpo, el ojo, tirones de pelo... y sentí que me metía los dedos en la vagina mientras decía aquí se folla cuando yo digo, y, después, me obligó a hacerle una felación, chupa, zorra, me decía».

Es parte del testimonio de la víctima de qué pasó el 11 de abril de 2023, tras cinco meses de convivencia, por lo que impulan a su expareja cuatro delitos de maltrato continuado, lesiones, agresión sexual y daños, para los que el Ministerio Fiscal ratificó ayer la solicitud de una pena de 17 años y seis meses de prisión, tras el juicio celebrado ayer en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón por el que pasaron seis testigos y dos peritajes.

El acusado negó la agresión sexual y el maltrato continuado y habló de «dos encontronazos», con el atenuante de estar bajo los efectos de las drogas y el alcohol.

La víctima, con una depresión crónica anterior, relató el control y dominación por parte de él. «No era la primera vez, ahora quiero que pague», dijo.