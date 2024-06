‘Stop’ imprudencias al volante: Alcohol y despistes dejan graves accidentes en Castellón

«Si bebes, no conduzcas». Ha llovido bastante desde aquella icónica frase que decía el cantante estadounidense Stevie Wonder para una campaña de la DGT en el año 1985, hace la friolera de casi 40 años. Sin embargo, pese a las numerosas campañas de sensibilización en los medios de comunicación, la implantación del carnet por puntos, la educación en seguridad vial en los centros educativos y los controles de drogas, alcoholemia, documentación y velocidad, entre un largo etcétera de iniciativas, el mensaje no parece quedar muy claro todavía.

En los últimos 20 días...Repitamos: solo en los últimos 20 días, la provincia de Castellón ha sido testigo de numerosos accidentes de tráfico por imprudencias que bien podrían haber tenido consecuencias trágicas. Milagrosamente, no ha sido así, pero no deberían quienes los provocan tentar a la suerte, pues en una de esas puede cambiar su propia vida y la de quienes están a su alrededor.

La pasada semana Mediterráneo informaba de la aparatosa colisión de una mujer en Onda tras dormirse al volante --hecho que, aunque debe evitarse, no deja de ser un fallo humano-- . La conductora, por fortuna, resultó ilesa y no impactó contra ningún otro vehículo ni atropelló a nadie, pese a haberse subido a la acera y derribado por completo una farola, causando graves daños tanto en el mobiliario urbano, como en su coche, del que saltaron los airbags. Queda pendiente de determinar por la investigación policial sin embargo la velocidad a la que iba, pues la zona estaba limitada a 20 km/h y ella tumbó con facilidad una farola, dañó la acera y sacó una de sus ruedas del eje.

Alcohol, mal compañero

Más grave resultó el caso registrado en Vilafamés, donde un motorista de 45 años, que circulaba bajo los efectos del alcohol --dio 0,40 mg/l, tasa de infracción administrativa-- y con una menor sin casco como acompañante, tuvo un accidente. La Guardia Civil lo cree autor de tres delitos contra la seguridad vial por conducción temeraria, conducción etílica y abandono del lugar del accidente, versión esta última que contradicen allegados del investigado, que llevaron a la niña al hospital.

También en Vilafamés, a punto estuvo de desencadenar una tragedia la salida de vía de un conductor que triplicaba la alcoholemia e invadió las instalaciones de una empresa de palets, colisionando contra los que había almacenados en la parte exterior. Pero podría haber sido muchísimo peor, pues llegó a golpear un depósito de gas que podría haber explosionado. Además, el hecho de que el siniestro se produjera de noche y con solo dos trabajadores minimizó las posibilidades de causar heridos. «Si llega a pasar durante el día, en esa zona hay muchísimos operarios y hubiese atropellado a alguien, seguro», decían los allí presentes aquella noche.

Hay quien, además de hacerlo una vez, repite sin remordimientos. Y es que, como también hizo público este diario, un conductor ha recibido su octava condena por delitos contra la seguridad vialtras ser sorprendido en Nules, con el carnet retirado y triplicando la tasa de alcoholemia máxima permitida (dio 0,80). Un juzgado de Castellón le ha impuesto cinco meses de cárcel y la retirada del permiso (otra vez) durante dos años y siete meses más tras pillarlo la Guardia Civil deslumbrando a terceros con las largas en la nacional 225.

Suscríbete para seguir leyendo