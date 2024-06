Persigue a mujeres, se va sin pagar de locales y pega a varios vecinos en Nules

Después de una semana protagonizando diversos incidentes y situaciones comprometidas, la Guardia Civil detuvo ayer en Nules a un joven de nacionalidad italiana, tras haberse presentado una denuncia de agresión contra él.

Este desenlace se veía venir desde que hace días, cuando la Policía Local empezó a recibir llamadas informando de que un individuo joven deambulaba por el municipio generando problemas con vecinos y comerciantes. La preocupación no tardó en extenderse en la localidad, incluso empezó a compartirse su fotografía advirtiendo de su actitud errática e incluso violenta, en algunos casos.

Diversos comerciantes confirmaron ayer que entraba en las tiendas y se ponía a hablar «sin sentido, no se le entendía». En distintas cafeterías o bares pedía consumiciones y después se marchaba sin pagar. Tuvo algún enfrentamiento con el guardia de seguridad de un supermercado y llegó a pegar al propietario de una pastelería, donde rompió un cristal. Por esta agresión, según ha sabido este periódico, se abrieron diligencias, pero el juzgado lo puso en libertad sin aplicar ninguna medida cautelar, al considerarla leve.

Una joven explica que cuando paseaba a su perro «empezó a seguirme, y me asusté, no me gustó nada su actitud». El mismo día, se lo encontró en su comercio mirando desde fuera sin moverse. No ha sido la única que ha vivido una situación similar, otros testigos relatan que durante este tiempo en el municipio se ha dedicado a perseguir a chicas, aunque no se tiene constancia de que le haya hecho algo a alguna, aparte de asustarlas.

Ayer al mediodía, la policía recibió otra llamada cuando entró en una cafetería. Estando la patrulla en el local, recibieron aviso de la Guardia Civil indicando que había orden de detención contra él.

Suscríbete para seguir leyendo