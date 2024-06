Condenado a 8 años de cárcel por violar cada semana a su hijastra en Nules

Ocho años de prisión, diez de libertad vigilada y una indemnización para la víctima de 20.000 euros. Es la condena impuesta por la Sección Primera de la Audiencia Provincial a un vecino de Nules, de 45 años, por las violaciones continuadas a la que fuera su hijastra.

El tribunal considera probado que el agresor sexual, quien vivía desde hacía años con la víctima y su madre, desarrollaba un papel parental con la afectada. En 2016, cuando esta cumplió 18 años se produjo el primero de los ataques, estando la víctima de espaldas sobre la cama y sujetándole su padrastro las manos a la espalda.

La joven, poco después, «asumió estas relaciones ante la superioridad del acusado», quien supeditaba el uso del teléfono móvil de la chica y sus salidas con amigas a que tuviera sexo con él.

Las relaciones no consentidas se repitieron «en numerosas ocasiones», tal y como señala la Audiencia en la sentencia a la que ha tenido acceso este diario, con una frecuencia «semanal» y en los momentos en que estaban a solas al encontrarse la madre de la joven y pareja del condenado en su puesto de trabajo.

Un amigo de la víctima se dio cuenta de que algo le pasaba a la chica y logró que esta le contase en el año 2018 las agresiones sexuales que sufría por parte de su padrastro, interponiendo la denuncia en ese momento. A consecuencia de estos hechos, la chica ha sufrido sintomatología ansioso-depresiva, con importante malestar emocional, elevada ansiedad, problemas de conciliación del sueño, hipervigilancias, causándole una grave desestabilización emocional que ha afectado a sus relaciones sociales y sexuales posteriores, preisando atención psicológica.

«Vivimos juntos durante cuatro años porque mi madre, que estaba muy enamorada, lo metió en casa», empezó diciendo la joven durante el juicio. Preguntada por el fiscal acerca de detalles concretos de los episodios de abusos, llegó a responder: «han sido tantas veces que ni lo recuerdo». «A veces pasaba varios días seguidos y, en otras ocasiones, lo hacía varias veces al día; según él estuviera», sostuvo la joven, quien sollozando llegó a admitir que «al final, llegué a pensar que yo tenía que contentarlo y que sería así para siempre».

La madre de la víctima y expareja del acusado reconoció durante su turno que, inicialmente, creyó lo que dijo su exnovio. «Era mi hija, pero era una adolescente y yo confié en la palabra de un adulto. Me arrepiento de no haberle dado el beneficio de la duda y estuvimos separadas porque yo no la creí», dijo la progenitora.

