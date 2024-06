«Mi primo me despertó hasta 10 veces en una noche para tocarme»

«Parecía dormido, con una manta sobre la cabeza. Me desperté al notar que alguien me tocaba los pechos y la vagina por encima de la ropa. Me presionaba. No podía creer que mi primo me estaba haciendo eso. Yo estaba en el sofá, porque me había quedado a dormir en su casa para ayudarles, a la mañana siguiente, con su bebé, porque ellos trabajaban. Primero me despertó para decirme que me cambiara a la habitación, que él dormía en el sofá; después vino, se metió y empezó a tocarme por encima de la ropa. Yo salí al sofá, y él vino allí, y lo mismo. Hasta 10 veces, desde las 1.00 a las 6.00 horas, que me metí en el baño».

Es el relato de M., una menor que en febrero de 2020, cuando ocurrieron los hechos, tenía 14 años, y que sufrió presuntamente dos episodios de abusos sexuales de manos de su primo hermano, entonces de 30, al que se sumó la declaración de A., su hermana mayor, de 15, sobre otro episodio consumado, también en la casa del acusado, apenas una semana después.

Piden 17 años por tres abusos sexuales

El Ministerio Fiscal reiteró la petición de 17 años de prisión por tres delitos de abusos sexuales a menores (seis por cada uno de la primera víctima; y cinco por la segunda), además de una orden de alejamiento durante dos años.

"No recuerdo", dice

El acusado se defendió amparándose en el «no recuerdo, no puedo afirmar ni desmentir» a las preguntas de la Fiscalía, alegando que las niñas «se levantaban normal por la mañana» y que padece de parasomnia (conductas anormales durante el sueño), con un «trastorno del control del impulso y del sueño desde hace años». Uno de los peritos, psiquiatra del acusado, señaló que fueron «hechos automatizados, dormido», sumados a una «conducta compulsiva de masturbación y de consumo de pornografía» en una «situación disociativa de la realidad».

Los peritos forenses desmontaron punto por punto el análisis del experto, señalando que «no se determina ningún control de los impulsos» y que «la sexsomnia alegada no es compatible con el relato de las menores, que hablan de una persecución toda la noche y la tarde con una manta que puede ejercer de escudo para no ver a la víctima o para fingir estar dormido».

«Íbamos a cuidar a su bebé»

A., la mayor de las dos víctimas, narró cómo acudió a casa de sus primos «una tarde, para cuidar a la bebé», y el acusado, «mientras parecía dormir, no sé, me dijo ven aquí, y se puso detrás de mí en el sofá, acercándose, hasta que me empezó a tocar el culo, lo de delante, las tetas. Yo cerré los ojos y fingí que me llamaba mi madre al móvil para irme».

En un segundo episodio, durante el bautizo de la bebé, el primo apareció en una habitación donde A. había entrado a cargar el móvil, solo con una toalla tras una ducha, invitándola «a ver vídeos juntos».

Cuando A. se lo contó a su profesor del instituto, todo se precipitó, y las hermanas se enteraron de que les había pasado a las dos. Su padre contó al tribunal que «han sido tres años difíciles; tenían miedo a hablar, a salir». "Llegó la pandemia y se vieron a salvo, en casa. Cuando nos dejaron volver a socializar, no querían salir, ni ir a ver a la bebé, ni comer con la familia, dijo su padre. «Ojalá nos lo hubieran contado», dijo.

Suscríbete para seguir leyendo