Libertad bajo fianza del acusado de matar a un hombre en Gata de Gorgos

La indignación crece por momentos en el municipio de Gata de Gorgos tras extenderse entre los vecinos la noticia de que ha salido esta semana de prisión el presunto autor material del homicidio a golpes de David Lledó Caselles, de 38 años, el pasado 22 de junio. El implicado abandonó el pasado martes la cárcel de Fontcalent tras pagar una fianza de 3.000 euros que le impuso la Audiencia Provincial de Alicante para ser excarcelado.

El acusado del homicidio, el marroquí Mohamed H., de 39 años, apenas ha estado encarcelado un mes en Fontcalent, donde ingresó por orden del juzgado de Instrucción número 2 de Dénia el pasado 24 de junio, dos días después de la muerte de David. La prisión ordenada por el juzgado de Dénia que instruye la causa fue recurrida ante la Audiencia de Alicante, donde se ha estimado el recurso parcialmente y se le fijó una fianza de 3.000 euros para salir de prisión.

Fuentes cercanas al caso han explicado que para la excarcelación bajo fianza se habría tenido en cuenta el informe de la autopsia, que indica que la muerte de David se produjo por una parada cardiaca y no por los golpes que le asestaron con un palo de un bate de béisbol o de una azada. No ha trascendido si el otro implicado que estaba preso también ha sido liberado, aunque todo apunta en este sentido teniendo en cuenta que el presunto autor material del homicidio ya ha salido del centro penitenciario. Su abogado ha rechazado dar detalles a este diario sobre el caso.

Tras salir de prisión el acusado se ha difundido un vídeo en redes sociales que corre como la pólvora entre los vecinos de Gata y otros municipios de la Marina Alta. En dicha grabación se ve al acusado saliendo por la puerta principal del centro penitenciario de Fontcalent y se alerta de su excarcelación a la ciudadanía para que extremen la precaución.

El acusado del homicidio en Gata llevaba residiendo un mes en el municipio y vivía como okupa en una casa junto a varios compatriotas, El concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias del Ayuntamiento de Gata de Gorgos, Joanvi Vallés, afirmó tras la muerte de David indicado que tanto la Guardia Civil como la Policía Local seguían el rastro de esta persona, al parecer con problemas de conducta.

Móvil de la agresión

Sobre el móvil de la agresión mortal, Vallés explicó entonces que, una semana antes del suceso, el detenido tuvo un altercado con la novia de la víctima. "Parece ser que se acercó al vehículo de ella, la increpó, pero no sabemos el motivo exacto", indicó el edil, que cree que "esto sería el detonante". No hubo denuncia, aunque la mujer acudió a la Guardia Civil, aunque no se sabe por qué no llegó a interponerla.

Además, el joven ya protagonizó otros altercados y fue detenido. "Había molestado a mujeres en el día del mercado", aseguró el concejal. La Comunidad Islámica de Gata también estaba preocupada por el comportamiento agresivo de este varón marroquí. La convivencia en este pueblo siempre ha sido excelente y se temía que esta persona pudiera alterarla. En la comparecencia judicial tras su arresto, el principal acusado y otro implicado declararon que fueron la víctima y dos amigos suyos los que les esperaron en la calle para atacarles. Sostuvieron que buscaban al ahora acusado de homicidio para «vengarse» de los supuestos tocamientos que éste habría realizado a una joven. Todos se enzarzaron en una pelea que terminó con la agresión mortal.