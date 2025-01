Este lunes entra en la cárcel, pero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya revisa su caso: el calvario del ladrón que estuvo en dos sitios a la vez

A El Houcine Nmeg, un transportista y padre de familia de 32 años, le quedan solo unas horas en libertad. La magistrada del juzgado de lo Penal 5 de Almería ha ordenado que ingrese en prisión para cumplir una condena de tres años y dos meses por asaltar y robar en un chalé de El Ejido el 29 de marzo de 2022. Un robo que el hombre y su familia llevan casi tres años intentando demostrar que no cometió. Su abogado ha removido cielo y tierra, llegando a costear de su propio bolsillo viajes a distintas ciudades para convencer a fiscales y jueces de que el caso de Nmeg es el de un grave error judicial. Sin éxito. Hasta ahora.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) acaba de anunciar que revisará el asunto para decidir si el hombre ha sido condenado injustamente y señala que "el caso será sometido al examen del tribunal en cuanto sea posible", según ha sabido el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica. "Teniendo en cuenta que el TEDH inadmite más del 99 por ciento de las demandas que se presentan desde España, celebramos esta noticia como un hito y entendemos que nuestra demanda tiene fundamento y posibilidades de prosperar", explica a este medio el abogado de Nmeg, Esteban Hernández Thiel.

La Corte de Estrasburgo admite así la demanda que el abogado presentó el pasado octubre y en la que denunciaba importantes "irregularidades" durante el proceso judicial de Nmeg que, según su criterio, llevaron a inculparle de manera errónea.

Rueda de reconocimiento

Lo cierto es que la sentencia que condenó al marroquí, que lleva 13 años trabajando en Almería, donde vive con su mujer y su hijo de cinco años, se basa exclusivamente en la declaración de una de las cuatro personas que estaban aquella noche en la finca de El Ejido. Tres ladrones que llevaban guantes y la cara oculta bajo pasamontañas rompieron la valla de seguridad y entraron con armas de aire comprimido. Los asaltantes exigieron a punta de pistola a los moradores de la vivienda que les entregaran las llaves del almacén. Ellos se resistieron y acabaron a palos con los ladrones.

Pasamontañas, guantes y armas encontradas por la Guardia Civil en la finca en que se produjo el robo. / SUCESOS

Las víctimas lograron apresar a uno de los ladrones, pero los otros dos escaparon antes de que llegara la Guardia Civil. Antes, el dueño de la finca logró alcanzar a uno de ellos en el huerto. Ambos forcejearon entonces en la oscuridad, cayeron al suelo y la víctima aprovechó ese momento para quitarle el pasamontañas a ese ladrón, por lo que pudo verle la cara unos segundos antes de que este lograra zafarse y escapar.

Rueda de reconocimiento "viciada"

Ante la Guardia Civil, el dueño de la finca declaró que no había visto nunca a los ladrones que asaltaron su casa, pero que el asaltante huido al que consiguió destaparle la cara tenía "rasgos árabes". Cuando los agentes le mostraron fotografías de varios hombres que podían encajar con su descripción, él reconoció a Nmeg como autor del robo. Es la única prueba que se cita en la sentencia que condenó al hombre en febrero de 2023. Pero es que además "esa prueba estuvo viciada porque se llevó a cabo de forma irregular", según el abogado de Nmeg.

"Antes de la rueda de reconocimiento, la jueza quiso que el denunciante volviera a identificar al ladrón que le había atacado entre las fotografías que ya le había enseñado la Guardia Civil. Volvió a exhibirle el fichero y, en concreto, la misma página con la foto de El Houcine Nmeg sobre la que el denunciante ya había estampado su firma durante su primera declaración. Como era de esperar, la víctima volvió a señalar la misma fotografía sobre la que había firmado previamente".

Otro condenado lo exculpó

En la sentencia que declaró culpable a Nmeg se reconoce que tres de las cuatro víctimas "no pudieron identificarle" como uno de los autores del robo. El otro condenado por el robo, un un marroquí de 23 años con antecedentes por varios delitos de lesiones y que ya fue detenido en 2021 por otro robo con violencia en Almeria, reconoció los hechos y exculpó a Nmeg, incluso aseguró que no lo conocía de nada. Confesó que entró a la casa de El Ejido con otros dos amigos "para robar droga" que, según ellos, había en el cortijo, pero que Nmeg no era uno de ellos.

Como denuncia su abogado "no se utilizaron las dos principales herramientas que se usan siempre en cualquier investigación: la ciencia y la tecnología. A pesar de que al ladrón huido se le cayó en el lugar del crimen un pasamontañas y un guante, la jueza jamás ordenó que los examinaran".

Sacó dinero en un cajero

El propio Nmeg denunciaba en este medio el pasado mes de junio que "durante el juicio, no parecía que hubiera que demostrar mi culpabilidad, sino más bien yo ya estaba condenado sin necesidad de pruebas y era yo quien debía conseguir demostrar mi inocencia. Lo intenté, pero ¿cómo se demuestra que no estuviste en un lugar tiempo después? ¿quién recuerda dónde estaba y lo que hizo a las diez de la noche de hace un mes? Mi mujer, mis padres y yo buscamos pruebas como locos, en mensajes de móvil, en redes sociales, alguna foto que dijera qué hice yo aquella noche, sin éxito".

La prueba, su coartada llegó, pero tarde, después del juicio. Según la información facilitada por Unicaja, la noche del robo el hombre sacó 10 euros de un cajero de ese banco a las 21:58, la misma hora en que el chalé fue asaltado, de una sucursal situada a 14 kilómetros de la finca de El Ejido. "Cuando encontré lo del banco, mi familia y yo saltamos de alegría. Pensábamos: bueno, ahora ya sí que se ha acabado esta pesadilla, porque no pude estar en dos sitios distintos a la vez", recordaba el hombre hace unos meses. Pero para entonces, la cámara de seguridad del banco ya no guardaba las grabaciones de aquel día, por lo que no se pudo descartar que fuera otra persona la que sacara dinero con su tarjeta.

"El 80 por ciento de las condenas a personas inocentes en las que se declaró el error judicial fueron causadas por identificaciones visuales de testigos. Nuestra justicia da más valor a los recuerdos de un testigo que a la ciencia", critica el abogado de Nmeg, que ha pedido al juzgado de Almería que posponga el ingreso en prisión del hombre hasta que el TEDH resuelva sobre el asunto. "Si el tribunal confirma que se ha cometido una tremenda injusticia con él, el daño ya sería irreparable, porque tendremos a un inocente en la cárcel, un inocente que además habrá perdido su empleo, que es el principal sustento para su mujer y su hijo de cinco años", añade.