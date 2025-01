Un presunto caso de acoso sexual a alumnas sacude un instituto de Asturias: un profesor, suspendido

La Consejería de Educación suspendió este lunes de empleo y sueldo a un profesor del instituto de Enseñanza Secundaria Elisa y Luis Villamil de Vegadeo, en Asturias, por presunto acoso sexual a varias alumnas. Según fuentes del departamento dirigido por Lydia Espina, "la dirección del centro educativo se dirigió al Servicio de Inspección Educativa para informar de unas supuestas irregularidades por parte de un profesor, según los testimonios de varias alumnas".

El Servicio de Inspección Educativa investigó el denuncia de las estudiantes, "instruyó el procedimiento, de información reservada, y trasladó sus conclusiones a la Dirección General de Personal Docente". Finalmente, y de forma cautelar, se notificó ayer mismo por escrito al profesor su suspensión de empleo y sueldo.

El caso se hizo público en las redes sociales. El perfil "denuncias_asturias" de Instagram se hizo eco de que "el pasado 10 de octubre de 2024 alumnas del instituto de Vegadeo denunciaron a la dirección del centro una situación de acoso sexual por parte de un profesor". Según este mismo perfil, 14 alumnas ofrecieron su testimonio por escrito al centro. Hasta ayer las estudiantes "se veían obligadas", advierte el mismo perfil, a compartir espacio y tiempo con este profesor que presuntamente las acosaba sexualmente y que ahora está apartado de la docencia. Además, en su denuncia pública las estudiantes advertían de que la situación se estaba agravando. Desde este perfil se invitó a reflexionar sobre los pasos que durante los pasados meses no dio la Consejería de Educación: "No estamos protegiendo a nuestras niñas; les estamos enseñando que no pueden confiar en las instituciones porque no las priorizan, y aprenden que los agresores quedan impunes", escribieron como lamentos.

La directora del instituto de Vegadeo, Mercedes Martínez, no quiso hacer declaraciones. Según pudo saber este diario, la dirección actuó con celeridad una vez conocida la quejas de las menores, que en todo momento, añaden las fuentes consultadas, estuvieron arropadas si bien el procedimiento obligó, entienden, a la espera.