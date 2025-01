Joaquín Campos, autor de 'Muerte en Tailandia': "La clave sin resolver del crimen de Daniel Sancho es dónde está el dinero"

La abogada de Daniel Sancho le ha demandado. ¿Se lo esperaba tras sus polémicas revelaciones?

No, pero creo que es una cortina de humo para que no se hable de mi libro. Si quiere hacerlo por alguna razón, debe saber que los abogados que tiene la editorial, La Esfera de los Libros, se encargaron de revisar toda la documentación, la sonora y no sonora. Puede demandar lo que quiera y finalmente el juez decidirá lo que considere.

Se centran en su teoría sobre el móvil económico.

Hay muchas incógnitas que han querido ocultar, aunque para mí una de las claves sin resolver es esa, dónde está el dinero. Bajo mi punto de vista y con las fuentes que he consultado durante mi trabajo de investigación, el crimen se produjo por una cuestión económica. Sigo intentando averiguar dónde está, pero a ninguna de las dos partes le interesa sacarlo a la luz.

¿Qué más incógnitas hay?

La segunda clave sin responder es por qué una señora tailandesa llamada Alice Tassanapaporn, que estaba en la retaguardia del equipo de defensa, les exige de pronto una gran cantidad de dinero, cuando los abogados han afirmado que ellos no han cobrado. Entonces, ¿para qué fue contratada? He averiguado que esta señora comete ilegalidades en Tailandia. Si tu hijo puede llegar a ser sentenciado a la pena capital o cadena perpetua en un país que desconoces, ¿a quién contratas, a una mujer que nadie sabe de dónde ha salido o a un abogado penalista de allí con experiencia?

¿Por qué el móvil económico no está recogido en la sentencia?

Porque la justicia en Tailandia funciona de forma diferente que en Europa, es más pragmática. Ellos simplemente juzgan los hechos, lo que aconteció: por qué compra los cuchillos, por qué descuartiza el cuerpo y luego lo hace desaparecer, ya que normalmente nadie intenta hacerlo desaparecer si no es por unas intenciones que yo considero monetarias. Lo normal cuando se asesina es no descuartizar.

¿Qué espera del recurso contra la cadena perpetua que presentará esta semana la defensa?

Si de verdad lo presentan, ya que llevamos cinco meses esperando, es muy posible que la condena suba a pena capital, aunque al final no llegarán a ajusticiarlo. Tailandia no es Occidente, se puede apelar, pero no tienen posibilidades porque se encargará el mismo juez que emitió la sentencia. La única vía es que lo reconozca todo, se comporte bien, pague la indemnización y solicite el perdón real con el fin de iniciar el proceso que le permitirá regresar a España a partir del octavo o noveno año y cumplir aquí la condena.

Quiere "acabar con la verdad mediática", según sus palabras. ¿Por qué cree que la prensa rosa ha "blanqueado" el caso?

No lo sé, estoy investigándolo. Los motivos pueden ser contactos, conexiones... Todas las divas de la televisión, los programas rosáceos y de bótox defienden a un asesino descuartizador confeso y además ya sentenciado, lo que es una falta de respeto y deja por los suelos la imagen de España en el exterior.

¿Por qué le interesó a usted?

No me interesaba el true crime ni Daniel Sancho y ni sabía quién era su padre, aunque sí Sancho Gracia. La editorial tenía conocimiento de que hace nueve años escribí un libro sobre el asesino y descuartizador Artur Segarra, el primer español que hizo esto en Tailandia durante la última década, y me ofreció una buena propuesta. Soy profesional y quiero vivir de la literatura, por lo que me volqué en ello.

¿Por qué dice que Daniel Sancho creía que había cometido el crimen perfecto?

Por su arrogancia. Vivía en una burbuja, fuera de la realidad, sin haber trabajado nunca y sin tener que pagar facturas, levantándose a las dos, luego gimnasio, memes y de fiesta con amigos. Sin embargo, asesinar y descuartizar no es fácil y el crimen perfecto no existe, por lo que dejó una estela y la policía vio sus errores.