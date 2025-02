El funesto final del anciano hallado muerto junto a su mujer ciega y desvalida: un matrimonio de sordomudos al que echaron en falta

Los bomberos entraron por la ventana

El primer aviso a la Policía Nacional se lo dieron desde una asociación de sordomudos donde hacía varios días no sabían nada ni de José Luis C. B. ni de Delfina S. En el portal 41 de la avenida de la Costa se personaron los efectivos de rescate junto a un sobrino del matrimonio que no contaba con las llaves del domicilio. Los bomberos tuvieron que entrar por una ventana de un sexto piso. Una vez dentro, se encontraron con el cadáver de José Luis C. B. junto a Delfina S. que fue trasladada al Hospital de Cabueñes. Horas después de la intervención se podía ver en el balcón de al lado la ropa de la pareja todavía tendida.