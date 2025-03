Muere en Mallorca un icono del porno gay de un accidente doméstico

Marcel Bonn, conocido por su nombre artístico Tim Kruger, falleció el pasado sábado en un accidente doméstico en su domicilio de Mallorca. Así lo ha confirmado la productora del icono del porno gay alemán.

"La muerte de Tim fue un trágico pero simple accidente doméstico. No hubo drogas involucradas, ni signos de violencia o suicidio", escribe la compañía TimTales en las redes sociales, donde también se cita a un compañero: "Para el público, era la estrella porno pelirroja definitiva; para mí, era un compañero dulce y cariñoso con el que estuve más de 20 años".

Sin información sobre el accidente doméstico

Sólo hay especulaciones sobre la causa exacta de la muerte. La productora pide que se respete la intimidad de los familiares: "Soy consciente de que hay muchas preguntas sin respuesta. Sin embargo, no puedo revelar más información por el momento".

Empezó a rodar con una estrella del porno gay estadounidense en 2006

El hombre de Düsseldorf tenía 44 años. Tim Kruger trabajó en un sex shop antes de su carrera en el porno. En 2006, se inició en la industria cinematográfica en una película de la estrella del porno estadounidense Michael Brandon.

Tres años más tarde, fundó su propia productora, TimTales. "Entre los actores que han fundado su propio estudio, Tim es el único que puede compararse con los grandes estudios de los que surgió", escribió una vez sobre él el experto de la industria Didier Lestrade.

"En los últimos años, te has convertido en uno de mis mentores más importantes y siempre bromeaba diciendo que eras mi ángel de la guarda. Ahora te has ido y has hecho un agujero en el corazón de todos los que te conocieron. Porque todas las personas que tuvieron el privilegio de conocerte de verdad te querían", escribió la estrella del porno Riccardo Simonetti.