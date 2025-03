Detenido por intentar matar de una cuchillada en el cuello a su expareja en Lanzarote

La Policía Nacionalha detenido en Arrecife a un individuo por, presuntamente, intentar matar a su expareja tras una discusión. El hombre le habría asestado, al menos, una cuchillada en el cuello, dejándola herida de gravedad. La víctima ha tenido que ser operada de urgencia.

Los hechos ocurrieron a primera hora de la tarde de este viernes en una vivienda de la capital de Lanzarote, ubicada cerca de la playa de El Reducto. Según las primeras informaciones, el presunto agresor -de 58 años y nacionalidad española- se presentó en casa de su expareja -de 55 y también española- y presuntamente la apuñaló con un cuchillo de cocina.

La Policía Nacional investiga si en el piso se produjo previamente una discusión, tal y como habrían manifestado testigos, y las causas de la agresión machista. No se descarta que el motivo de este ataque fuese que la víctima no quería retomar la relación con su agresor, un extremo que todavía no ha sido confirmado.

Tras la primera llamada de alerta a los servicios de emergencia, en el domicilio se personaron efectivos sanitarios y agentes de la Policía Nacional, que dieron de inmediato con el paradero del ahora arrestado.

La mujer fue trasladada de urgencia en estado grave al Hospital José Molina Orosa, donde fue intervenida quirúrgicamente tras perder bastante cantidad de sangre. En el momento de escribir estas líneas, la víctima continuaba ingresada en estado grave en el centro hospitalario.