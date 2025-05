El legado de una casa okupada tres años: "No dejaron ni los recuerdos"

Una lucha judicial que duró tres años: «No es de recibo; esto nos puede pasar a cualquiera»

María del Mar ha tardado tres años y otros tantos pleitos judiciales en recuperar su vivienda. «No es de recibo, no puede ser que una ciudadana esté tanto tiempo en esta situación para recuperar lo que es suyo y, como colofón, que se encuentre su vivienda en el estado en el que está ahora. Esto nos puede pasar a cualquiera», reflexionaba horas después del desahucio la abogada de la mujer, que describe la «impotencia» que, como letrada, sintió por la demora que sufrió el caso. Ramiro, el vecino de la propietaria, exteriorizó también su indignación: «Mi vecina es una trabajadora, una particular que ha tenido que soportar todo esto sin que le dieran solución, por no hablar de los recibos de agua y luz que ha tenido que seguir pagando ella».

Los juzgados, la Policía Nacional o administraciones públicas como el Concello conocían esta situación. Unas estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre duración de los procedimientos por okupación ilegal de vivienda arrojaron que en Galicia se alargan una media de nueve meses. Muchos abogados confiesan que es imposible conseguirlo en menos de un año. En el caso de la calle Pardavila ya se había intentado un desahucio con presencia judicial en enero de 2024, pero al llegar allí se encontraron con que no estaban las mujeres contra la que se dirigía aquella sentencia y que había otra okupante —la desalojada ayer—, por lo que, al ser una nueva moradora y además con hijos menores de edad, hubo que empezar un nuevo procedimiento judicial.