Drama en la provincia de Cáceres: un hombre mata a una mujer y se lanza por un balcón

Drama en la provincia de Cáceres, en el municipio de Aldeanueva del Camino, en el Valle del Ambroz. Según ha podido saber este periódico, una mujer ha muerto presuntamente asesinada por su pareja, que la ha lanzado por el balcón de una vivienda para tirarse él después.

Según ha podido saber este periódico, primero, el hombre habría acuchillado a la mujer y después la habría tirado por el balcón.

La Guardia Civil ha confirmado que en la mañana de hoy, alrededor de las 08.30 horas, el Centro de Emergencias 112 ha comunicado a la Central 062 de la Benemérita la posible existencia de un suceso con resultado de muerte en la localidad de Aldeanueva del Camino.

Seguidamente, una patrulla de Seguridad Ciudadana se ha desplazado de inmediato al lugar, procediendo a verificar la información recibida. A su llegada, los agentes han confirmado el fallecimiento de una mujer, que presentaba heridas compatibles con el uso de un arma blanca.

En el mismo escenario, ha sido localizado un varón herido, quien podría estar relacionado con los hechos. El herido ha sido atendido por los servicios sanitarios y trasladado al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia. La Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil de Cáceres ha asumido la investigación, que se encuentra en curso para el completo esclarecimiento de lo sucedido. Sin antecedentes por violencia de género.

El delegado del Gobierno, José Luis Quintana, ha señalado de momento que se ha abierto una investigación y no es seguro todavía que se trate de un caso de violencia de género. Una vez que tengan más datos, se comunicarán.

Una pareja joven de Aldeanueva del Camino

Por su parte, el alcalde local, Ricardo García, ha confirmado que los dos implicados en el suceso son una pareja joven, de unos 38 o 40 años de edad, y naturales de Aldeanueva del Camino. No obstante, el regidor ha precisado que no puede confirmar detalles del caso, puesto que no tiene constancia de ellos y tampoco que se trate de un caso de violencia de genero, puesto que la investigación está en curso.

El suceso ha tenido lugar a la entrada de la localidad cacereña, lugar donde residen. Según comentó el alcalde, el pueblo está "nervioso y confuso" porque no saben lo que ha pasado.