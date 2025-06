Investigan si el asesino en serie 'Dinamita Montilla' está implicado en la extraña desaparición de un jubilado

"Hola, amigos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un día más aquí tu amigo Dinamita Montilla, dispuesto a estar un simple ratito contigo (...). Simplemente decirte que sigo vivo y que sigo adelante, que sigo haciendo la ruta hasta mi destino, Valencia. Estoy muy mal de batería. Me encuentro en las puertas de Almuñécar y el único sitio donde podría cargar el móvil es en la estación de autobuses, pero esta, que ya la conozco de otras veces, no tiene ningún tipo de enchufe".

El vídeo, que el propio asesino grabó y colgó en TikTok el 24 de marzo de 2024, ha hecho saltar todas las alarmas en la familia de Paco Pérez Bedmar. Fueron ellos mismos quienes descubrieron que José Jurado Montilla, alias Dinamita Montilla, un asesino en serie que pasó 28 años en prisión por matar a cuatro personas y, tras salir de la cárcel, ha sido acusado de acabar con la vida de otras dos, estuvo en Almuñécar (Granada) y otros pueblos cercanos cuando el jubilado de 87 años salió a caminar, como cada día, por el paseo marítimo de esa localidad y desapareció.

Paco Pérez Bedmar, desaparecido en Almuñécar (Granada) el 22 de marzo de 2024. / CNDES

A 24 minutos en coche

Francisco y Sergio, los hijos de Paco, llevan quince meses buscando a su padre sin descanso y reclamando a la Guardia Civil que destine más medios a investigar la extraña desaparición del anciano, del que no se ha obtenido una sola pista en todo este tiempo. Ha pasado medio año desde que la familia del desaparecido aportó a los investigadores del caso los vídeos de 'Dinamita Montilla' y les pidió que averiguaran si el asesino en serie tiene algo que ver con lo que le ocurrió a Paco. Hasta el momento, aseguran, no les han dado respuestas y temen que, para cuando se investigue a fondo, se hayan perdido pruebas importantes para dar con el paradero de su padre.

"En el caso de mi padre ya se perdieron pruebas importantes, como las grabaciones de algunas cámaras de seguridad, por no pedirlas a tiempo. Tememos que ahora ocurra igual y cuando vayan a solicitar datos a las compañías telefónicas, esa información ya se haya borrado"

"La Guardia Civil nos confirmó que la tarde que mi padre desapareció, a las 20:07 horas, Montilla estaba en Frigiliana (Málaga), a 26 kilómetros de donde se pierde el rastro de mi padre en Almuñécar. De un punto al otro, se tarda solo 24 minutos en coche", explica Francisco, hijo de Paco.

Encuentro fortuito

"Sabiendo que este individuo es usuario ocasional de BlaBlaCar, resulta compatible que tuviera un encuentro fortuito con nuestro padre en la zona de la desaparición, cuya última localización se registró sobre las 20:37 horas mediante la cámara del hotel On Aleta Room de Almuñécar, caminando en dirección hacia el final del paseo del Cotobro, al que se llega unos doscientos metros más delante. En esta zona existen tres accesos directos a la carretera N-340, que conecta Frigiliana con Almuñécar", continúa Francisco.

La familia de Paco cree "razonable que el asesino pudiera encontrarse con Paco en algún punto, poco transitado, del recorrido que el anciano hacía cada tarde. Sobre todo teniendo en cuenta las zonas por las que estuvo el delincuente, según anunció él mismo en uno de los vídeos colgados en su cuenta de TikTok, donde todavía hoy acumula 6.734 seguidores.

En esa grabación, 'Dinamita Montilla' explicaba que estaba haciendo un viaje "a pie" desde Málaga a Valencia: "Voy a andar mucho por montes, por cañadas... por carretera lo que menos, y sobre todo buscando senderos. Y todo a pie. De Almuñécar me voy a ir hacia Salobreña. De Salobreña a Motril y y de Motril voy a subir para arriba para lo que es la comarca de las Alpujarras granadinas y de las Alpujarras granadinas a las Alpujarras de Almería".

Con todos esos datos, la familia de Paco solicitó a la Guardia Civil que geolocalizara el teléfono móvil de 'Dinamita Montilla' para comprobar si aquella tarde pudo cruzarse con Paco. "Seis meses después, no han averiguado más. Ni siquiera nos consta que hayan cursado esta solicitud al juzgado", afirma Francisco. "En el caso de mi padre, ya se perdieron pruebas importantes, como las grabaciones de algunas cámaras de seguridad, por no pedirlas a tiempo. Tampoco se identificó a un hombre irlandés y un mendigo que estaban en la zona de la desaparición. Tememos que ahora ocurra igual y cuando vayan a solicitar datos a las compañías telefónicas, esa información ya se haya borrado. Las operadoras tienen obligación legal de conservar los datos de sus abonados solo durante un tiempo", añade.

Antenas de telefonía

Lo que sí tiene ya la Guardia Civil, según cuenta el hijo de Paco, es el listado de teléfonos que se conectaron a las antenas de telefonía de la zona de la desaparición aquella tarde, pero "todavía no han comprobado si el móvil de este peligroso delincuente estaba en la zona. No podemos entender que no hayan averiguado eso todavía. Cuando preguntamos, nos dicen que se trata de un volumen de información muy grande y que, como no disponen de tiempo suficiente, lo van haciendo cuando se puede".

Por eso, la familia de Paco pide que el caso sea asumido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil: "Es la única posibilidad efectiva para localizar a nuestro padre y esclarecer los hechos. El propio juez ha calificado el caso como complejo. Nos preguntamos por qué en lugar de dejar el análisis de toda esa información en manos del puesto de Almuñécar, que carece de los medios necesarios, no se deriva a una unidad especializada y con mayores medios".

"El propio juez ha calificado el caso como complejo. Nos preguntamos por qué en lugar de dejar el análisis de toda la información en manos de un puesto de la Guardia Civil que carece de los medios necesarios, no se deriva a una unidad especializada y con mayores medios"

'Dinamita Montilla' fue condenado a 123 años de cárcel por cuatro asesinatos, cometidos en los años 80. Cumplió 28 años de pena y salió de prisión en 2013. El año pasado volvió a ser detenido y encarcelado, acusado de matar, de dos tiros en la cabeza, a David H., un estudiante de 21 años en Los Montes de Málaga, cerca de una casa de aperos donde el joven había ido a recoger algarrobas. Le piden 26 años de cárcel por ese crimen.

Ester Estepa, en una foto con el asesino (aportada como prueba en la investigación abierta por su crimen), poco antes de que la mujer desapareciera. / SUCESOS

Un mes después de su arresto, el 21 de junio de 2024, unos senderistas encontraron en un cañar de Gandía (Valencia) el cadáver de Ester Estepa, una mujer sevillana de 42 años que llevaba diez meses desaparecida. La policía está convencida (y así se lo ha hecho saber al juez) de que el de Ester fue el sexto y último asesinato de 'Dinamita Montilla'. Hasta ahora.